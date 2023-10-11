Эксперты: Экономика Восточной Европы испытывает трудности

По мнению австрийских экспертов, экономический рост в Восточной и Центральной Европе все больше под угрозой. Этому способствуют рецессия в Германии и ужесточение денежной политики.

Экономический рост в странах Центральной, Восточной и Южной Европы все больше под угрозой, считают эксперты из Австрии. "Рецессия в Германии, ухудшение международной ситуации, сохраняющаяся высокая инфляция, ужесточение денежной политики и робкие фискально-политические меры создают проблемы для экономики", - заявил эксперт Венского института международных экономических исследований (WiiW) Бранимир Йованович в среду, 11 октября.

На фоне создавшейся ситуации WiiW ожидает роста экономики в странах региона, входящих в Евросоюз, лишь на уровне 0,6 процента. Это почти на том же уровне, что и прогноз по странам еврозоны (0,5 процента), но в сравнении с летом, прогноз был скорректирован в сторону снижения вдвое, отметил Йованович.

Для Эстонии, Венгрии и Литвы WiiW прогнозирует сокращение объема ВВП. Благоприятнее выглядит ситуация в Румынии и Хорватии, где ожидается рост на уровне 2,5 процента благодаря наличию средств из европейского фонда по восстановлению экономики от ущерба, вызванного пандемией коронавируса.

Прогноз по Украине и России

Для Украины, страдающей от российского вооруженного вторжения,WiiW прогнозирует улучшение ситуации. Эксперты институты отмечают, что украинская экономика лучше справляется с последствиями российской агрессии, чем ожидалось. Поэтому Wiiw повысил прогноз по росту экономики в Украине до 3,6 процента.

Российская экономика, по прогнозам WiiW, до конца текущего года вырастет на 2,3 процента. Эксперты отмечают, что рост военных расходов в России приводит к буму в оборонной промышленности, который вместе с ростом зарплат, приводит и к росту экономики. Безработица в России находится на рекордно низком уровне, предприятия загружены заказами в рекордном объеме, констатируют эксперты.

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