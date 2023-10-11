  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

Эксперты: Экономика Восточной Европы испытывает трудности

Сергей Ромашенко
11 октября 2023 г.

По мнению австрийских экспертов, экономический рост в Восточной и Центральной Европе все больше под угрозой. Этому способствуют рецессия в Германии и ужесточение денежной политики.

https://p.dw.com/p/4XOOK
Эксперт Венского института международных экономических исследований Бранимир Йованович
Эксперт Венского института международных экономических исследований Бранимир ЙовановичФото: Civil Media

Экономический рост в странах Центральной, Восточной и Южной Европы все больше под угрозой, считают эксперты из Австрии. "Рецессия в Германии, ухудшение международной ситуации, сохраняющаяся высокая инфляция, ужесточение денежной политики и робкие фискально-политические меры создают проблемы для экономики", - заявил эксперт Венского института международных экономических исследований (WiiW) Бранимир Йованович в среду, 11 октября.

На фоне создавшейся ситуации WiiW ожидает роста экономики в странах региона, входящих в Евросоюз, лишь на уровне 0,6 процента. Это почти на том же уровне, что и прогноз по странам еврозоны (0,5 процента), но в сравнении с летом, прогноз был скорректирован в сторону снижения вдвое, отметил Йованович.

Для Эстонии, Венгрии и Литвы WiiW прогнозирует сокращение объема ВВП. Благоприятнее выглядит ситуация в Румынии и Хорватии, где ожидается рост на уровне 2,5 процента благодаря наличию средств из европейского фонда по восстановлению экономики от ущерба, вызванного пандемией коронавируса.

Прогноз по Украине и России

Для Украины, страдающей от российского вооруженного вторжения,WiiW прогнозирует улучшение ситуации. Эксперты институты отмечают, что украинская экономика лучше справляется с последствиями российской агрессии, чем ожидалось. Поэтому Wiiw повысил прогноз по росту экономики в Украине до 3,6 процента.

Российская экономика, по прогнозам WiiW, до конца текущего года вырастет на 2,3 процента. Эксперты отмечают, что рост военных расходов в России приводит к буму в оборонной промышленности, который вместе с ростом зарплат, приводит и к росту экономики. Безработица в России находится на рекордно низком уровне, предприятия загружены заказами в рекордном объеме, констатируют эксперты.

Смотрите также:

Растет ли в Германии страх перед мигрантами?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Россия и FATF: каков риск попасть в "серый и черный списки" и чем это грозит (30.06.2023)

Россия и FATF: каков риск попасть в "серый и черный списки" и чем это грозит (30.06.2023)

Украина настаивает на включении России в "черный список" FATF, который означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Пока организация не стала этого делать. Внесение в штрафные списки сильно бы ударило по финансовой системе РФ.
Экономика и бизнес30 июня 2023 г.03:23 мин.
external

Что не так с экономикой Германии и почему бизнес планирует уходить (12.06.2023)

Что не так с экономикой Германии и почему бизнес планирует уходить (12.06.2023)

Условия для бизнеса в Германии становятся все хуже. Бюрократия, расходы на энергию и оплату труда - только в инфраструктуре и финансах Германия еще остается одним из лидеров. Немецкие компании подумывают вывести производство в другие страны. Как же разрешить проблему?
Экономика и бизнес12 июня 2023 г.02:57 мин.