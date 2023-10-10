МВФ ухудшил прогноз для экономики Германии в 2023 году

По оценке МВФ, ВВП Германии в этом году снизится на 0,5%. В 2024 году ожидается рост на 0,9%.

Международный валютный фонд (МВФ) вновь понизил оценку динамики немецкой экономики в 2023 году. Теперь он ожидает сокращения ВВП Германии на 0,5%, говорится в докладе, опубликованном МВФ во вторник, 10 октября. Еще в июле прогнозировалось снижение на 0,3%.

Согласно прогнозу фонда, Германия станет единственной страной "большой семерки" (G7), где по итогам этого года не будет зафиксирован рост ВВП. В 2024 году немецкая экономика, как ожидается, восстановится и вырастет на 0,9%. Однако это также хуже, чем прогнозировалось три месяца назад. Июльский прогноз предполагал подъем на 1,3%.

МВФ объясняет ухудшение оценок слабостью секторов, чувствительных к изменению процентных ставок, снижением спроса со стороны торговых партнеров ФРГ и, как следствие, сокращением промышленного производства. По итогам 2022 года экономика Германии выросла на 1,8%.

Мировая экономика "хромает"

Прогноз роста мировой экономики в 2023 году МВФ сохранил на уровне 3%. В то же время оценка на 2024 год снижена на 0,1 процентного пункта - до 2,9%. В прошлом году был зафиксирован подъем мирового ВВП на 3,5%.

"Мировая экономика хромает, а не мчится", - отметил главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша, слова котороого приводятся в докладе.

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