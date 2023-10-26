ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений

ЕЦБ сохранил процентные ставки в еврозоне на прежнем уровне, что происходит впервые с июля 2022 года.

Все три ключевые процентные ставки в Еврозоне остаются неизменными - стало известно в четверг, 26 октября, по итогам заседания Европейского центрального банка в Афинах. Совет ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 4,5%, ставка по депозитам составила 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75 процента. Решене регулятора подтвердило ожидания аналитиков и участников рынка.

ЕЦБ будет следить за развитием ситуации и принимать соответствующие решения, однако говорить о снижении процентных ставок пока преждевременно, сказала по итогам заседания глава банка Кристин Лагард. Она напомнила, целевым является уровень инфляции в 2,0%, и, по убеждению ЕЦБ, ключевые процентные ставки находятся на таком уровне, который, если он сохранится достаточно долго, внесет существенный вклад в достижение этой цели.

По решениям предыдущих 10 заседаний подряд ЕЦБ повышал процентные ставки.

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