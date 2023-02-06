Мощное землетрясение в Турции: что сейчас известно

Свыше 2000 человек погибли в Турции и Сирии после разрушительного землетрясения магнитудой 7,8 на границе двух стран. Землетрясение стало сильнейшим за десятки лет. DW собрала факты.

Число жертв мощного землетрясения, которое произошло рано утром 6 февраля на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией, продолжает стремительно расти. Жертвами катастрофы в Турции стали не менее 1498 человек, пострадали более 8 тысяч, сообщило Управление гражданской защиты AFAD.

Число погибших в Сирии превысило 780, пострадали более 2200, заявил заместитель министра здравоохранения страны Ахмед Дамириджех.

В районах, контролируемых повстанцами, известно, по меньшей мере, о 221 погибшем и 419 раненых, сообщила сирийская гуманитарная организация "Белые каски".

По данным американской Геологической службы (USGS), землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени недалеко от города Газиантеп, ключевого промышленного центра у границы с Сирией. Толчки ощущались также в Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре и в Израиле. Позднее произошел повторный подземный толчок магнитудой 7,5 и десятки более слабых афтершоков, сообщила USGS. Подземные толчки ощущались в разных регионах, в том числе в столице Анкаре, в Адане, Невшехире, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Хатае.

Ведутся спасательные работы

Тысячи людей находятся под завалами. На месте происшествия работают спасательные отряды и добровольцы, помогающие искать выживших людей под обломками зданий. В некоторых районах спасательные работы затрудняет сильный снегопад, дороги покрыты льдом и снегом.

Поисково-спасательные работы координирует турецкий Президиум по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD). Власти страны обратились за международной помощью. В Турции объявлен высший уровень тревоги - четвертой степени.

Последствия землетрясения на юге Турции Фото: Volkan Kasik/AA/picture alliance

ЕС направил поисково-спасательные отряды

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич сообщил, что в Турцию для оказания помощи местным спасательным отрядам направляются группы спасателей.

"Десять поисково-спасательных бригад были быстро мобилизованы из Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Греции, Нидерландов, Польши, Румынии", - говорится в совместном заявлении комиссаров ЕС Янеза Ленарчича и главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

Чтобы международные поисково-спасательные команды могли как можно быстрее добраться до зон бедствия, ВВС Турции создали воздушный коридор.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что для отправки медицинских бригад, поисково-спасательных групп и транспортных средств в зону землетрясения были задействованы грузовые самолеты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала заявление, в котором назвала одной из главных задач оказание травматологической помощи пострадавшим от землетрясения.

В Турции и Сирии обрушились здания

Президент Турции заявил об обрушении более 2800 зданий. Сирийские государственные СМИ также сообщили о разрушенных зданиях в Алеппо и городе Хама. Толчки ощущались и в Дамаске.

В южных провинциях Турции землетрясение вызвало широкомасштабные разрушения Фото: Eren Bozkurt/AA/picture alliance

По данным гуманитарной организации "Белые каски", здания обрушились и в контролируемых повстанцами районах на северо-западе Сирии. Ситуацию там спасатели называют "катастрофической".

Глава Национального центра землетрясений Сирии Раед Ахмед заявил местным СМИ, что это было "исторически самое сильное землетрясение, зафиксированное за всю историю центра".

Геологическая служба США называет землетрясение в Турции одним из сильнейших в стране за последние 100 лет. Его сравнивают с землетрясением магнитудой 7,8 на востоке Турции в 1939 году, жертвами которого стали более 30 тысяч человек.

В турецкой обсерватории Кандили нынешнюю катастрофу назвали самой разрушительной после подземных толчков магнитудой 7,6, произошедших 17 августа 1999 года в районе города Измит в 90 километрах к югу от Стамбула. Тогда погибли более 17 тысяч человек и еще почти 44 тысячи человек пострадали.

Соболезнования и готовность поддержки

Лидеры зарубежных стран выразили соболезнования в связи с разрушительной природной катастрофой и предложили всестороннюю поддержку.

"Мы скорбим вместе с жертвами и тревожимся за тех, кто оказался под обломками. Германия, конечно, пришлет помощь", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz).

"Мои мысли с семьями жертв этого чудовищного землетрясения и со всеми, кто боится за свою семью, друзей, соседей. Вместе с нашими партнерами мы быстро направим помощь", - написала в Twitter министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что он общался с турецкими официальными лицами, и заверил, что США готовы оказать помощь.

О готовности оказать Турции всю необходимую помощь для преодоления последствий катастрофы заявил и президент Украины Владимир Зеленский.

Соболезнования выразили лидеры Израиля, Греции, Франции, Великобритании, Индии, Пакистана и других стран.

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