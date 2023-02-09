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Последствия землетрясения близ Кахраманмараша в Турции (фото из архива)Фото: ADEM ALTAN/AFP
КатастрофыТурция

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 20 000

Екатерина Венкина
4 ч. назад

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 20 000 - это больше, чем после аварии на АЭС "Фукусима-1", передало агентство AP.

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Число погибших в результате землетрясения 6 февраля в Турции и Сирии магнитудой 7,8 с эпицентром близ Газиантепа и последующих афтершоков превысило 20 000, сообщает в четверг, 9 февраля, агентство AFP. Это - больше, чем после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Тогда, по приблизительным оценкам, погибли и пропали без вести порядка 18,4 тыс. человек.

По официальным данным турецкой стороны, в результате удара стихии в этой стране погибли 17 134 человека.

В северо-западных районах Сирии, контролируемых повстанцами, число погибших составляет не менее 3162 человек, указывает AFP. Правительственные источники в Сирии говорят о 3000 погибших.

Турция: Последствия удара стихии ощутили на себе около 13,5 млн человек

По данным официальных лиц в Турции, обрушились 6 500 зданий, последствия удара стихии ощутили на себе около 13,5 млн человек на обширном пространстве от Аданы на юго-западе до Диярбакыра на юго-востоке страны. В Сирии есть погибшие даже в Хаме - в 250 км от эпицентра землетрясения.

Fitch Ratings: Экономические потери могут достичь 4 млрд долларов

"Экономические потери трудно оценить", поскольку ситуация меняется, но они, вероятно, превысят 2 млрд долларов (1,8 млрд евро) и могут достигнуть 4 млрд долларов (3,7 млрд евро), пишет агентство Fitch Ratings.

Потери страховых компаний окажутся, по всей видимости, на уровне в 1 млрд долларов (930 млн евро) из-за низкого распространения страхового покрытия в этом районе, добавило агентство.

По мнению аналитиков, разрушительное землетрясение грозит нарушить планы Реджепа Тайипа Эрдогана по переизбранию на посту президента Турции 14 мая. Итоги будут зависеть от оперативности его действий.

"Эффективное реагирование на чрезвычайную ситуацию может укрепить позиции главы государства и его Партии справедливости и развития, способствуя чувству национальной солидарности", - отметил эксперт международной консалтинговой компании Teneo Вольфанго Пикколи. "Если реакция на землетрясение не будет успешной, Эрдоган может проиграть выборы в мае", - в свою очередь спрогнозировал Эмре Калискан из британского аналитического центра Foreign Policy Centre.

В Турции объявлен недельный траур

По данным американской Геологической службы (USGS), землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04.17 по местному времени 6 февраля недалеко от города Газиантеп, ключевого промышленного центра у границы с Сирией. Толчки ощущались также в Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре и в Израиле. Позднее произошел повторный подземный толчок магнитудой 7,5 и десятки более слабых афтершоков, сообщила USGS. Подземные толчки ощущались в разных регионах, в том числе в столице Анкаре, в Адане, Невшехире, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Хатае.

В Турции был объявлен высший уровень тревоги - четвертой степени. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране чрезвычайное положение в связи со стихийным бедствием и недельный траур.

Турецкие власти обратились за международной помощью, и в регион были направлены спасательные отряды из десятков стран. ООН бъявила о выделении 25 млн долларов на помощь пострадавшим от землетрясения.

Между тем первая колонна с гуманитарной помощью ООН въехала на территорию Сирии, сообщил Мазен Аллуш, представитель по работе со СМИ на пограничном пункте Баб эль-Хава, на границе с Турцией.

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