Землетрясение разрушило древние памятники Сирии и Турции

В результате мощного землетрясения серьезно пострадали уникальные исторические и культурные памятники и объекты в Турции и Сирии.

Экспертам ЮНЕСКО пока сложно полностью оценить последствия землетрясения для исторических и культурных объектов в Турции и Сирии, заявили в штаб-квартире организации в Париже 7 февраля. В данный момент представители спецучреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры фиксируют всю поступающую к ним информацию, чтобы, когда придет время, быстро и эффективно помочь там, где это необходимо.

По словам Тимма Николауса Шульце (Timm Nikolaus Schulze), представителя ЮНЕСКО в Германии, для получения полной картины нужно подождать несколько дней. В регионы будут направлены ведущие эксперты ЮНЕСКО, однако в данный момент приоритетным направлением является оказание помощи людям.

Какие исторические и культурные объекты пострадали в Сирии и Турции?

Что касается памятников, то уже сейчас понятно, что серьезное беспокойство вызывает ситуация в Алеппо (на фотографии): ущерб нанесен цитадели, западная башня стены старого города обвалилась. Также трещины появились в стенах Национального музея Алеппо. Многие исторические здания в провинциях Алеппо и Хама оказались повреждены.

Говоря о ситуации в Турции, эксперты ЮНЕСКО отметили, что особенно опечалены сообщениями об обрушении ряда построек в Диярбакырской крепости. Сильно повреждена крепость Газиантепа.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции и на севере Сирии пострадали до 23 млн человек. Почти 5000 человек погибли. Землетрясение стало сильнейшим за десятки лет. Спасательные работы затруднены тяжелыми метеоусловиями и тем, что в регионе разрушены дороги.

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