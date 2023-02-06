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Спасение ребенка из-под завалов в ТурцииФото: SERTAC KAYAR/REUTERS
КатастрофыТурция

Жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали 4350 человек

Даниил Сотников
14 мин. назад

К вечеру понедельника известно, что в результате землетрясения в Турции погиб по меньшей мере 2921 человек, в Сирии - 1444 человека.

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В результате землетрясения с эпицентром на юго-востоке Турции в стране и соседней Сирии погибли уже более 3800 человек, сообщили официальные Анкара и Дамаск в понедельник, 6 января.

В Турции в результате катастрофы по состоянию на вечер понедельника погибли 2921 человек, пострадали 15834, сообщил глава турецкого управления по ЧС (AFAD) Юнус Сезар, передает агентство Anadolu. В Сирии погибли по меньше мере 1444 человек, пострадали 3530, сообщает агентство AFP.

Землетрясение стало самым мощным в Турции за последние 84 года

Землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4.17 утра в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Последствия толчков затронули множество регионов Турции и соседней Сирии. Толчки продолжались в течение всего дня.

Катастрофа стала крупнейшей в истории Турции с 1939 года. Тогда в результате землетрясения магнитуда 7,8 погибли более 33 тыс. человек.

Международное сообщество поможет Турции и Сирии после землетрясения

Мировое сообщество предложило двум странам свою помощь. Евросоюз Швеция в связи с землетрясением инициировала введение в действие высшей в ЕС системы реагирования на катастрофы - механизма Интегрированного политического реагирования на кризисы (IPCR). Подобный механизм призван облегчить и ускорить принятие решение на уровне стран ЕС, институтов и других сторон.

По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель мобилизовал более десяти поисково-спасательных групп, активировал свою спутниковую систему Copernicus для предоставления картографических услуг и сообщил о готовности поддержать пострадавших в Сирии через программы гуманитарной помощи.

Помимо Европы свою поддержку предложили власти России, Украины, Израиля, США и других стран.

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