Время роботов еще не пришло, пока людей спасают собаки

После землетрясения в Турции и Сирии собаки-спасатели помогают находить людей под завалами рухнувших зданий. Вскоре этим займутся роботы. Но ученые считают, что машины тут не лучше животных.

Сколько еще человек находятся под руинами после мощного землетрясения в Турции и Сирии, неизвестно. Спасатели и их добровольные помощники продолжают работать круглые сутки, даже несмотря на то, что шансов найти выживших под завалами с каждым часом все меньше.

Как ищут людей под завалами

Чтобы выяснить, где еще могут находиться люди, используются разные методы. В редких случаях даже сохраняется возможность прямого контакта - выжившие сами дают о себе знать. Добровольцы и спасатели прерывают свою работу, если понимают, что-то под завалами есть кто-то живой - иногда оттуда слышны крики или стук выживших людей. Бывает, что родственники получают SMS или новость в WhatsApp от тех, кто выжил и находится под обломками разрушенных зданий. Правда, такие случаи крайне редки.

Людей достают из-под завалов после землетрясения в Алеппо в Сирии, 6 февраля 2022 года Фото: Louai Beshar/AFP

Обычно спасатели используют другие методы поиска выживших. В рамках одного из проектов Евросоюза CURSOR были разработаны и представлены роботы и дроны, которые должны помочь при спасении людей из-под обломков во время землетрясения.

Небольшие роботы на колесах оснащены инфракрасным излучением и тепловизорами и через трубу всасывают воздух на местах завалов, который проверяют на наличие CO2 и белков, типичных для человека. Таким образом можно установить, есть ли под грудой камней и песка кто-то живой и где именно. С помощью микрофонов и громкоговорителей можно установить контакт с теми, кто находится под завалами. Дроны поставляют спасателям снимки в формате 3D с мест обрушения зданий.

Роботы могут помочь там, где людям слишком опасно

"При повторяющихся афтершоках поиск людей под завалами очень рискован, потому что существует опасность обрушения поврежденных зданий", - говорит Карстен Бернс (Karsten Berns), специалист по информатике и декан факультета роботосистем в Техническом университете Кайзерслаутерна-Ландау. А машины могут помочь там, где людям слишком опасно.

Бернс и его команда в 2016 году была частью похожего проекта ЕС под названием ICARUS . Роботы, над созданием которых он работал в рамках того проекта, должны облегчить поиск людей, находящихся под завалами. Кроме маленьких гусеничных машин были разработаны и большие роботы, которые похожи на экскаваторы. Они могут расчищать завалы, в том числе сдвигая огромные глыбы, и управляются дистанционно, находясь на расстоянии километра. Встроенные внутри них камеры показывают, что видит такой робот, расчищая территорию от обломков зданий.

Некоторые роботы, что могут проникать под руины домов, оснащены газовыми сенсорами. После землетрясений не только высока опасность обрушения поврежденных зданий, но и взрыва газа внутри них. Но как у роботов Бернса, так и у новых экземпляров из проекта СURSOR речь идет пока только о прототипах, которые тестируют на презентациях.

Ни одна из этих машин, к сожалению, сейчас не может быть использована для поиска людей под завалами в Турции и Сирии. Серийное производство таких роботов - дело будущего. Для этого необходимо сначала выяснить, кто должен оплачивать производство таких дорогих машин и кто будет доставлять их в регионы, где произошли землетрясения. У разработчиков нет таких денег, признается Бернс в интервью DW.

На помощь приходят собаки-спасатели

Пока искать людей под завалами помогают собаки-спасатели. Их активно используют в Турции и Сирии. Команды спасателей вместе со специально обученными животными прибыли в регион, где произошло мощное землетрясение, в том числе и из Германии. Собаки могут чувствовать запах пота, крови, экскрементов и даже дыхание человека. Если животные обнаруживают людей под завалами, они начинают лаять и рычать.

Греция отправила собак-спасателей на место катастрофы Фото: picture alliance/dpa/AP

В отличие от роботов, животные не зависят от интернета и электричества. Воду и корм им могут приносить спасатели. По словам Бернса, роботы не могут заменить собак, которые обладают хорошим нюхом: "Я бы сказал, что сегодня овчарка все еще лучше робота. Хотя, конечно, у собаки, в отличие от робота, нет камеры и ею нельзя управлять, как, например, машиной".

Во время работы над ICARUS Бернс и его коллеги задумались, можно ли было бы сделать так, чтобы решения о том, где нужно осуществлять поиски людей, принимались автоматически. Но эта идея не понравилась спасателям. "Такое решение сложно даже для людей, - констатирует Бернс. - Там под завалами люди, они радуются, когда кто-то приходит им на помощь. А эксперты знают точно, кого еще можно спасти". Если риск обвала очень велик, иногда приходится принимать решение оставить людей под завалами, чтобы не рисковать жизнями спасателей. Такое решение не может принимать робот.

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