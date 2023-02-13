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Фото: Hiroto Sekiguchi/AP/picture alliance
ПолитикаТурция

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии - более 35 тысяч

Сергей Ромашенко
43 мин. назад

Не менее 31 с половиной тысяч человек погибли в результате подземных толчков в Турции. Еще почти 4,5 тысячи человек погибли в соседней Сирии.

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Спустя неделю после катастрофического землетрясения в пограничном регионе между Турцией и Сирией число погибших выросло до 35 тысяч человек. Только на юге Турции в районе бедствия найдены тела 31,6 тысяч жертв, в Сирии число погибших увеличилось до 4300, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в понедельник, 13 февраля.

Несмотря на то, что шансов обнаружить выживших становится все меньше, спасатели в турецкой провинции Газиантеп в понедельник, через 170 часов после катастрофы, извлекли из-под обломков рухнувшего дома живую женщину. В провинции Кахраманмараш другая спасательная команда прорыла тоннель в попытках спасти из-под руин женщину с младенцем в возрасте 30 дней и бабушку.

Многочисленные жертвы

Эксперты опасаются, что под завалами находится еще много жертв. Для Турции это землетрясения стало самым разрушительным с 1939 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, добивающийся переизбрания, сталкивается с растущим недовольством населения. Многие обвиняют его и представителей властей в медлительности и неадекватности при оказании помощи пострадавшим. Оппозиция критикует власти за несоблюдение строительных стандартов в зоне землетрясения. Эрдоган отвергает эти обвинения.

В целом, 6 февраля в результате двух подземных толчков в Турции магнитудой 7,8 и 7,6 пострадали более 13 млн человек в десяти провинциях страны. В зоне бедствия в настоящее время работают более 238 тысяч спасателей.

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Землетрясение в Турции. Почему так много погибших?

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