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После землетрясения в турецкой провинции ХатайФото: Berkcan Zengin/REUTERS
КатастрофыТурция

Новое землетрясение: свыше 760 пострадавших в Турции и Сирии

Павел Мыльников
25 мин. назад

В Турции в результате нового землетрясения ранены минимум 294 человека, сообщил глава Минздрава Коджа. В соседней Сирии пострадали не менее 470 человек, подсчитали активисты SOHR.

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В результате нового землетрясения магнитудой 6,4 и серии афтершоков на юге Турции в этой стране ранены как минимум 294 человека. Такие сведения турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа привел в понедельник, 20 февраля. Кроме того, погибли не менее 3 человек, указал министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Последствия подземных толчков не обошли стороной и соседнюю Сирию. По предварительным данным, погибло 4 человека. По сведениям Сирийского наблюдательного центра по правам человека (SOHR), пострадали не менее 470 человек: 320 - в регионах, контролируемых правительством, и 150 - в северо-западных районах Сирии, находящихся под контролем повстанцев.

Всего несколькими неделями ранее на границе Турции и Сирии произошли разрушительные землетрясения магнитудой до 7,8. Катастрофа 6 февраля унесла в обеих странах жизни свыше 46 000 человек. По оценке Всемирной организации здравоохранения, тогда в результате землетрясений пострадали до 23 млн человек.

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