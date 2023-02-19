США выделяют еще 100 млн на помощь Турции и Сирии

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон намерен поддержать усилия своего союзника по НАТО по восстановлению разрушенных стихией регионов.

Соединенные Штаты выделят еще 100 млн долларов на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии. Об этом в воскресенье, 19 февраля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший с визитом в Турцию, чтобы выразить поддержку союзнику по НАТО.

Новая помощь "скоро будет отправлена. К сожалению, речь идет не столько о поисково-спасательных операциях, сколько о долгосрочном восстановлении", - сказал Блинкен журналистам. "Это будет долгосрочная работа. Потребуются огромные усилия для восстановления, но мы полны решимости поддерживать эти усилия", - отметил он. По словам Блинкена, в общей сложности Вашингтон выделил уже 185 млн долларов помощи Турции и Сирии.

Подсчет жертв продолжается

Блинкен, как сообщается, прилетел на авиабазу Инджирлик, которая находится на юге Турции, недалеко от города Адана. Данную авиабазу США используют для доставки помощи в пострадавшие районы. Вместе с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу госсекретарь США облетел на вертолете некоторые из пострадавших районов.

Согласно официальным данным, число погибших от землетрясения в Турции достигло 40 689 человек. Общее число жертв стихийного бедствия, включая Сирию, сейчас составляет 44 377 человек.

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