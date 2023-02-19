США выделяют еще 100 млн на помощь Турции и Сирии

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон намерен поддержать усилия своего союзника по НАТО по восстановлению разрушенных стихией регионов.
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Соединенные Штаты выделят еще 100 млн долларов на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии. Об этом в воскресенье, 19 февраля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший с визитом в Турцию, чтобы выразить поддержку союзнику по НАТО.
Новая помощь "скоро будет отправлена. К сожалению, речь идет не столько о поисково-спасательных операциях, сколько о долгосрочном восстановлении", - сказал Блинкен журналистам. "Это будет долгосрочная работа. Потребуются огромные усилия для восстановления, но мы полны решимости поддерживать эти усилия", - отметил он. По словам Блинкена, в общей сложности Вашингтон выделил уже 185 млн долларов помощи Турции и Сирии.
Подсчет жертв продолжается
Блинкен, как сообщается, прилетел на авиабазу Инджирлик, которая находится на юге Турции, недалеко от города Адана. Данную авиабазу США используют для доставки помощи в пострадавшие районы. Вместе с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу госсекретарь США облетел на вертолете некоторые из пострадавших районов.
Согласно официальным данным, число погибших от землетрясения в Турции достигло 40 689 человек. Общее число жертв стихийного бедствия, включая Сирию, сейчас составляет 44 377 человек.
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