Ущерб от землетрясения в Турции оценили в 20 млрд долларов

Согласно прогнозам, стихийное бедствие будет стоить Турции до одного процента ее ВВП. Прогноз роста экономики страны на текущий год пересмотрен в сторону понижения.

Эксперты, специализирующиеся на стихийных бедствиях, оценивают экономический ущерб от разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, произошедшего 6 февраля, более чем в 20 млрд долларов США. При этом, по первоначальной оценке американской компании Verisk Analytics, лишь небольшая часть этой суммы - около одного миллиарда долларов - была застрахована, сообщает в четверг, 16 февраля, агентство Reuters.

В свою очередь, согласно прогнозам, стихийное бедствие будет стоить Турции до одного процента ее валового внутренного продукта (ВВП). "Землетрясение в основном затронуло сельскохозяйственные районы и регионы с легкой промышленностью, поэтому влияние на другие секторы ограничено", - сказала главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик агентству Reuters. Восстановительные работы могут в течение года компенсировать негативное воздействие на инфраструктуру и цепочки поставок, полагает она.

Прогноз роста экономики Турции - крупнейшего получателя средств ЕБРР - на текущий год был пересмотрен в сторону понижения: с 3,5 до 3,0 процентов. Эта оценка еще не учитывает в полной мере последствия стихийного бедствия.Рост потребностей во внешнем финансировании и политическая неопределенность вокруг выборов, запланированных на этот год, усилили неуверенность, считают в ЕБРР.

Споры вокруг выборов

Землетрясение нарушило планы проведения президентских и парламентских выборов, первоначально запланированных на 18 июня. В январе 2023 года действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что выборы могут пройти 14 мая - на месяц раньше запланированного срока. 13 февраля турецкий новостной канал TGRT Haber сообщил, что президентские выборы могут быть перенесены на год или вовсе отменены. "Обсуждается возможность того, что YSK (Высшая избирательная комиссия) примет решение о невозможности проведения выборов из-за последствий землетрясений", - уточнил телеканал. При этом в сообщении указывалось, что по турецкой конституции единственным основанием для отсрочки выборов является война.

Землетрясение в Турции и Сирии

Турция и соседняя Сирия пострадали 6 февраля от разрушительного землетрясения и сильных подземных толчков магнитудой 7,8. В Турции, согласно официальным данным на 14 февраля, погибли 35 418 человек, что больше, чем потери в результате землетрясения в Эрзинджане в 1939 году, которое считалось самым разрушительным в истории страны. В Сирии число погибших превысило 5,8 тысячи. Десятки тысяч человек пострадали и находятся в больницах. Множество людей в условиях зимы остались без крова и зависят от гуманитарной помощи.

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