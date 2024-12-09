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Премьер Сирии согласился передать власть исламистам

Даниил Сотников
9 декабря 2024 г.

По данным телеканала Al Jazeera, переходное правительство возглавит Мухаммед аль-Башир, которого называют близким соратником лидера "Хайят Тахрир аш-Шам".

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Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммед аль-Джулани
Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммед аль-ДжуланиФото: Balkis Press/ABACA/Imago Images

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов передать власть лидерам исламистов, свергнувших режим Башара Асада, передает агентство Reuters в понедельник, 9 декабря. По его словам, передача может занять несколько дней.

"То, что произошло в Сирии, - это революция. Это воля людей и их желание перемен", - цитирует обращение премьера агентство dpa.

Лидер группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммед аль-Джулани, возглавлявший свержение режима Асада, встретился с премьер-министром в ночь на 9 декабря, чтобы обсудить формирование переходного правительства, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным телеканала Al Jazeera, переходное правительство возглавит Мухаммед аль-Башир, которого называют близким соратником лидера "Хайят Тахрир аш-Шам". Он сформирует кабинет министров.

Амнистия для военных Асада

Руководство "Хайят Тахрир аш-Шам" также объявило амнистию для всех военных, призванных на службу в период правления Башара Асада, сообщает dpa. Безопасность военных будет гарантирована, а все нападения на них запрещены,  приводит агентство выдержки из заявления группировки в Telegram.

Исламистские повстанческие силы во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" начали масштабное наступление на правительственные войска Сирии в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных центров. 8 декабря они объявили в эфире государственного телевидения, что вступили в Дамаск и свергли режим Асада. Сам Башар Асад с семьей сбежал в Россию, где получил убежище, сообщили в Кремле.

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