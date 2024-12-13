План ФРГ по Сирии: как Берлин видит транзит власти в Дамаске

Германия хочет поддержать Сирию после свержения президента Башара Асада, но только при условии участия в политическом процессе всех групп населения. Министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в этой связи заявила, что для страны наступил "момент надежды", выразив при этом "обеспокоенность тем, что надежда может быть обманчивой".

Сейчас, по словам министра, необходимо приложить все усилия, "чтобы Сирия нашла путь к мирному и стабильному будущему для всех" ее граждан. По мнению Бербок, в долгосрочной перспективе это также включает внутреннюю правовую переоценку правления Асада в Сирии: "Без справедливости невозможно долговременное устойчивое примирение и, следовательно, мирное сосуществование".

В плане из восьми пунктов, разработанном министерством иностранных дел ФРГ, самой важной целью названа "мирная передача власти" в Сирии. Однако гражданское правительство, которое признают все стороны, будет успешным только в том случае, "если все меньшинства и политические группы сядут за стол переговоров". Бербок также призвала обеспечить соблюдение прав женщин. Это, как она выразилась, будет "каменистый путь", в конце которого, "надеюсь, однажды пройдут свободные выборы".

Насколько более умеренным стал лидер джихадистов аль-Джулани?

Звучит не очень уверенно, несмотря на умеренную риторику из Дамаска. Переходное правительство, возглавляемое радикальной суннитской исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), пообещало гарантировать безопасность и права всех многочисленных этнических и религиозных меньшинств, в том числе курдов, алавитов, друзов и христиан. "Мы будем судить о ХТШ по их действиям", - подчеркивает Баербок.

Ее сомнения вызваны тем, что эта группировка вышла из "Фронта ан-Нусра", сирийского отделения международной террористической сети "Аль-Каида". Однако, согласно собственным заявлениям представителей ХТШ, она не имеет связей с "Аль-Каидой" с 2016 года. Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мохаммед аль-Джулани позиционирует себя как умеренный исламист. Тем не менее ООН, ЕС, США, Россия, Турция и ряд других стран признали ХТШ террористической организацией. А аль-Джулани по-прежнему находится в американском списке особо опасных террористов, куда был внесен еще в 2013 году, и за информацию, которая может привести к его поимке, США предлагают награду в 10 млн долларов.

Лидер ХТШ Абу Мохаммед аль-Джулани изменил имидж - он все реже появляется на публике в джихадистском тюрбане Фото: Omar Albam/AP/dpa/picture alliance

Как следует сейчас оценивать ХТШ? Ханс-Якоб Шиндлер (Hans-Jakob Schindler), эксперт по Ближнему Востоку и директор международной организации Counter Extremism Project, называет первые заявления аль-Джулани весьма позитивными, но напоминает в интервью DW, что эта группировка "не в одиночку боролась и проливала кровь (воюя против Асада. - Ред.)", а также вместе с исламистскими группами, придерживающимися еще более жесткой линии.

"У них другое представление о том, как должна выглядеть политическая система в Сирии. Мощь, влияние и, возможно, идеологические представления этих групп необходимо учитывать в качестве благодарности за то, что они вместе (с остальными повстанцами. - Ред.) сражались и умирали", - отмечает Шиндлер.

Ханс-Якоб Шиндлер Фото: DW

Сам аль-Джулани якобы облагородился в результате своего рода "дамасского превращения" из Савла в Павла, продолжает эксперт. И уточняет: "Вы можете в это верить, но не обязаны". С политической точки зрения, убежден Шиндлер, предполагаемое преображение лидера ХТШ в любом случае умный шаг.

"Если господин аль-Джулани сможет теперь утвердить себя или своего премьер-министра в качестве посредника между Западом и практически основного соединительного звена для всех возможных денежных потоков и политических контактов, которые могут предложить Европа, США и остальной мир, то тогда он, конечно, обеспечит себе на длительную перспективу центральное положение в системе власти, состоящей из представителей различных групп", - прогнозирует директор Counter Extremism Project. По его выражению, в таком случае аль-Джулани сможет открывать или закрывать кошельки.

Израиль вводит войска в буферную зону на сирийских Голанах

Германия также хочет дипломатически поддержать транзит власти в Дамаске, что включает в себя призыв Берлина к Израилю и Турции не ставить под сомнение территориальную целостность Сирии. Процесс внутрисирийского диалога не должен быть "торпедирован извне", предупредила министр иностранных дел Бербок. Такие соседи, как турки и израильтяне, отстаивающие свои интересы в сфере безопасности, "не должны своими действиями ставить под угрозу этот процесс", уверена министр.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: Pool European Pressphoto Agency/AP/dpa/picture alliance

Между тем в последние дни Израиль не только атаковал военные объекты на территории Сирии и уничтожал там военную технику, но и разместил войска в демилитаризованной буферной зоне на Голанских высотах, которая была создана в соответствии с Соглашением от 1974 года о разъединении сил между Израилем и Сирией и контролируется силами ООН.

По словам представителя канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, эта мера носит временный характер и не позволит "джихадистским группировкам заполнить вакуум", образовавшийся в Сирии после свержения Асада. Согласно международному праву, Голаны принадлежат Сирии. В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль значительную их часть оккупировал, а в 1981 году аннексировал.

Израиль пока не испытывает доверия к новой ситуации в Сирии, констатирует Ханс-Якоб Шиндлер, так объясняя действия Нетаньяху: "Печальная правда состоит в том, что, с точки зрения Израиля, сотрудничество с режимом Асада не было плохим делом". С 1970-х годов Хафез и Башар Асады не нарушали спокойствие на Голанских высотах, а также мирились с атаками израильских военных на расположенные в Сирии объекты ливанского исламистского движения "Хезболлах".

Турция - ключевая страна в процессе транзита власти в Сирии

С другой стороны, большое влияние в данный момент в Сирии имеет Турция. На протяжении многих лет она поддерживает противников Асада, в частности исламистские военизированные формирования, и предпринимает действия против курдских отрядов на севере страны, чтобы не дать курдам усилиться. В самой Турции курды в целом составляют около 25% населения. После свержения Асада Анкара активизировала свои атаки на контролируемые курдами территории на северо-востоке Сирии.

Турция также играет ключевую роль с точки зрения любого потенциального влияния Запада на дальнейший путь Сирии, полагает Ханс-Якоб Шиндлер. Он приветствует план немецкого МИД из восьми пунктов, но при этом признает: "К сожалению, мы не имеем никакого влияния на какие-либо группы в Сирии. Мы, как и американцы, по большей части не вмешиваемся в это из вполне понятных собственных интересов". Если бы и было какое-то влияние, то, уточняет Шиндлер, только через Турцию, отсюда и визиты в Анкару главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и госсекретаря США Энтони Блинкена.

С чем не может и не должно тянуть немецкое правительство, так это с гуманитарной поддержкой Сирии. Германия пообещала выделить восемь миллионов евро на оказание ей чрезвычайной помощи. По словам министра экономического сотрудничества и развития Свеньи Шульце (Svenja Schulze), в этом году ФРГ - независимо от смены власти в Берлине - также предоставит около 125 миллионов евро на различные проекты в Сирии. В их числе водоснабжение Алеппо и обеспечение работы больниц в Идлибе.

