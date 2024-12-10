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Израиль заявил об уничтожении флота Сирии

Екатерина Венкина
10 декабря 2024 г.

Военно-морские силы Израиля "провели успешную операцию по уничтожению сирийского флота", заявил министр обороны Кац.

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Исраэль Кац и Биньямин Нетаньяху
Исраэль Кац и Биньямин Нетаньяху на Голанских высотах (фото из архива)Фото: Kobi Gideon/Israel Gpo via ZUMA Press Wire/picture alliance

Израильские военные нанесли несколько ударов по кораблям сирийского военно-морского флота (ВМФ). Это во вторник, 10 декабря, подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"В последние дни ЦАХАЛ проводит операции в Сирии с целью нанесения ударов и уничтожения стратегических объектов, угрожающих государству Израиль. Прошлой ночью военно-морские силы провели успешную операцию по уничтожению сирийского флота", - привело его слова агентство AFP.

Кац посетил военно-морскую базу ВМС Израиля в Хайфе на севере страны.

Буферная демилитаризованная зона между Сирией и Голанскими высотами

По его словам, была сформирована буферная демилитаризованная зона между Сирией и Голанскими высотами. Кац распорядился создать "стерильную оборонительную зону" на юге Сирии - без постоянного израильского присутствия, чтобы предотвратить любую террористическую угрозу Израилю, передало агентство Reuters.

При этом Кац предупредил новые власти в Сирии, заявив, что любое образование, представляющее угрозу для Израиля, будет подвергаться беспощадной атаке.

"Тот, кто пойдет по стопам (Башара. - Ред.) Асада, закончит так же, как Асад. Мы не позволим экстремистскому исламскому террористическому образованию действовать против Израиля за пределами его границ... Мы сделаем все, чтобы устранить угрозу", - привела слова министра обороны Израиля The Times of Israel.

Падение режима Башара Асада в Сирии

Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир, которого называют близким соратником лидера группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мохаммеда аль-Джулани.

Вооруженные группировки во главе с ХТШ начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны - Алеппо - и взять под контроль несколько других крупных центров. Повстанцы 8 декабря объявили в эфире гостелевидения из Дамаска, что свергли режим Асада. Тот вместе с семьей вылетел в Россию.

По данным Reuters, в Дамаске 10 декабря вновь открылись банки и магазины, заработали светофоры. В городе заметно сократилось число вооруженных лиц. Два источника, близких к повстанцам, сообщили, что командование приказало бойцам покинуть город.

 

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