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ПолитикаСирия

В Сирии назначили главу временного правительства

Николай Линке
10 декабря 2024 г.

По оценке агентства Reuters, нового временного премьер-министра плохо знают в Сирии, он практически неизвестен за пределами провинции Идлиб.

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Выступление Мухаммеда аль-Башира 28 ноября 2024 года
Выступление Мухаммеда аль-Башира 28 ноября 2024 годаФото: Omar Haj Kadour/AFP/Getty Images

Новым временным премьер-министром Сирии стал Мухаммед аль-Башир, которого называют близким соратником лидера группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мохаммеда аль-Джулани.

Передача власти в Дамаске

Во вторник, 10 декабря, аль-Башир выступил в эфире государственного телевидения Сирии и объявил, что станет главой переходного правительства, которое пробудет у власти до 1 марта 2025 года. До этого аль-Башир провел в Дамаске встречу, в которой, по данным агентства EFE, участвовал ряд министров прошлого кабинета, среди которых экс-премьер Мухаммад Гази аль-Джалали. Как передает dpa, на совещании присутствовал и лидер ХТШ аль-Джулани.

"Сегодня мы провели заседание кабинета министров, в котором участвовала команда из Правительства спасения, работавшего в Идлибе и его окрестностях, а также правительство свергнутого режима, - цитирует обращение аль-Башира агентство Reuters. - Заседание прошло под знаком передачи дел и учреждений для контроля над правительством".

Кто такой Мухаммед аль-Башир?

Как сообщает AFP, раньше аль-Башир занимал пост главы оппозиционного Правительства спасения. Оно было создано в 2017 году в провинции Идлиб, которую удерживали повстанцы. Reuters отмечает, что во время сегодняшней речи за аль-Баширом висел новый флаг Сирии с тремя звездами, а также белый флаг с шахадой (исламским символом веры. - Ред.), который обычно используют суннитские боевики.

По оценке Reuters, нового премьера плохо знают в Сирии, он практически неизвестен за пределами провинции Идлиб. Судя по открытым источникам, он учился на инженера-электрика, а позже получил степень по мусульманскому праву и занимал различные управленческие посты.

Падение режима Башара Асада в Сирии

Вооруженные группировки во главе с ХТШ начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных центров. 8 декабря повстанцы объявили в эфире гостелевидения из Дамаска, что свергли режим Асада. Тот вместе с семьей вылетел в Россию.

Корреспондент Reuters сообщает, что во вторник в Дамаске вновь открылись банки и магазины, заработали светофоры, строители продолжили ремонт дорог, а дворники - уборку улиц. В городе заметно сократилось число вооруженных людей. Два источника, близких к повстанцам, сообщили, что командование приказало бойцам покинуть город.

 

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