Бербок готова брать евробонды для усиления обороны от России

Министр иностранных дел ФРГ предложила взять за образец европейский фонд, созданный для борьбы с пандемией коронавируса. Модель, которая сработала при пандемии, сработает и в деле защиты мира, убеждена она.

С целью защиты от возможной агрессии России министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выразила готовность к тому, чтобы Европейский Союз взял на себя новые совместные долги. Вопрос о еврооблигациях необходимо "интенсивно обсуждать", заявила Бербок на полях встречи глав МИДов стран НАТО в Брюсселе в среду, 4 декабря.

Она напомнила о ситуации во время пандемии коронавируса, когда Евросоюз создал специальный фонд на сумму 800 млрд евро, чтобы предотвратить крах экономики. "То, что Европа смогла сделать в пандемию или во время долгового кризиса в ЕС, должно быть возможным и в деле защиты мира", - подчеркнула Бербок.

Уволенный с поста министра финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) неоднократно отвергал идею общеевропейских долгов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) до развала правящей коалиции тоже высказывался скептически, указывая на еще не полностью использованные средства из фонда борьбы с последствиями пандемии.

Расходы Европы на укрепление обороны

По подсчетам Еврокомиссии (ЕК), для обеспечения безопасности Европы от России в течение десяти лет потребуется дополнительно около 500 млрд евро. Глава комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) намерена рассмотреть возможности изыскания новых собственных ресурсов, таких как таможенные пошлины.

Финляндия на встрече в Брюсселе вновь выступила за использование всех российских активов, замороженных в ЕС, в пользу Украины. Глава финского МИДа Элина Валтонен обосновала это большими "страданиями", причиняемыми Украине Россией. Ее испанский коллега по должности Мануэль Альбарес назвал такое предложение легитимным. Россия ранее предостерегла ЕС от, как она считает, "кражи" ее имущества.

Анналена Бербок в связи с этим указала на "правовые вопросы". С начала войны России против Украины в феврале 2022 года Евросоюз заморозил российские активы почти на 300 млрд евро, но по юридическим причинам использует пока лишь процентные доходы с этого имущества для военной и гуманитарной помощи Украине. Сумма этих доходов составляет около 3 млрд евро ежегодно.