Бербок и жиголо из Африки: чего только не придумают в России

Бербок и жиголо из Африки: чего только не придумают в России5 августа 2024 г.
"Глава МИД Германии Бербок пользуется интим-услугами африканца", "Эскортник из Африки поведал о "незабываемых" свиданиях с министром из ФРГ", "Жиголо для Бербок: африканец рассказал об интимных свиданиях с политиком", "Видел, что она скучает по мне", "Африканец предоставлял интимные услуги главе МИД ФРГ Бербок"…
В первые дни августа такими заголовками запестрели и вполне респектабельные российские издания в своих онлайн-версиях. При этом все они ссылаются на "первоисточник" - интервью с неким "Кингсли", опубликованном в текстовой версии на сайте выходящей в Нигерии вполне серьезной газеты Daily Post. О чем, однако, умалчивают российские издания, так это о том факте, что текст упомянутого интервью был помечен в газете Daily Post как опубликованный на правах рекламы и не имеющий никакого отношения к редакционному коллективу. Но все по порядку.
Порталы-близнецы: "zeitgeschenen.de" и zeitgeschehen.de
В немецком сегменте интернета скандальная история про министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок (Annalena Baerbock) появилась на якобы немецком сайте "zeitgeschenen.de", название которого всего одной буквой отличается от действительно существующего в Германии новостного портала zeitgeschehen.de, публикующего преимущественно сообщения полиции о преступлениях и авариях.
Кроме малозаметного отличия в названии, первый сайт отличается от второго еще и отсутствием каких бы то ни было выходных данных, а также тем фактом, что появился он в Сети всего за пару дней до публикации в Daily Post - 24 июля, как выяснилось в ходе фактчекинга, проведенного немецкими СМИ. Текстовое же интервью "Кингсли" в этой газете является расшифровкой шестиминутной видеозаписи его рассказа, вышедшей 29 июля на YouTube-канале, не имеющем никакого отношения к газете Daily Post и созданного только 23 июня, похоже, специально с этой целью.
"Ей нравятся чернокожие мужчины"
Чернокожий "Кингсли" в клетчатом пиджаке, с золотой цепью на шее и оранжевым дюрагом на голове рассказывает невидимому интервьюеру, что вот уже в течение пяти лет он работает мужчиной-проституткой, что большинство его клиенток - белые европейские женщины, одна из которых произвела на него особое впечатление.
"Она является одной очень влиятельной европейской политической деятельницей, я думаю, она немецкий министр", - рассказывает "Кингсли". Первый раз он встречался с ней в декабре 2022 года в Нигерии: "На ней было очень красивое красное платье, и она сказала мне, что ей нравятся чернокожие мужчины". Ночь с ней, по его словам, была "великолепной и фантастической".
Эта ночь была не единственной, и по ходу рассказа "Кингсли" не оставляет сомнений в том, кем именно является эта "влиятельная европейская политическая деятельница", которая якобы оплачивала его услуги в размере 3500 евро за ночь, не считая оплаты проезда: "Через шесть месяцев Анналена позвонила мне и спросила, не могу ли я с ней встретиться в Претории". С тех пор они, мол, виделись хоть редко, но регулярно, последний раз в Абиджане в Кот-д'Ивуаре. Там глава МИД ФРГ и в самом деле была с визитом с 15 до 17 июля.
Всего этого оказалось достаточно, чтобы "информационный" портал "zeitgeschenen.de" (не путать с zeitgeschehen.de) счел историю "Кингсли" правдивой и опубликовал довольно сальную историю под заголовком: "На что идут немецкие налоговые поступления? Бербок занимается секс-туризмом с африканским эскортником в служебных поездках".
Цвет глаз Анналены Бербок и другие нестыковки
Некоторые детали из рассказа "Кингсли" сразу вызвали у немецких журналистов подозрения. Так, жиголо говорил о "красивых серых глазах", которые у Анналены Бербок на самом деле голубые. И цвет ее платья во время визита в Нигерию, был на пурпурно-красный, а, скорее, розовый, как видно на фотографиях, сделанных во время ее визита в Нигерию.
Кроме того, текст в "zeitgeschenen.de" изобилует грамматическими ошибками, а местами читается как плохой, неотредактированный автоматический перевод с какого-то иностранного языка на немецкий. Тем не менее "клубничка" о главе немецкого МИД быстро разошлась по сети и социальным сетям.
Первым ее растиражировал ирландский журналист Шей Боус, имеющий в своем Х-аккаунте около 135 тысяч подписчиков и с недавних пор, по сообщениям независимых друг от друга источников, работающий на пропагандистский российский телеканал RT. Его ссылка на интервью с "Кингсли" в сети Х разошлась более чем полумиллионом репостов. Подхватили тему и немецкие социальные сети и сатирические каналы, не говоря уже о российских.
СМИ ФРГ: Следы ведут в Россию
По данным расследований, которые провели несколько ведущих немецких СМИ, следы публикаций о якобы сексуальных утехах Анналены Бербок в Африке ведут в Россию.
"История о немецком министре иностранных дел и нигерийце, предоставляющем секс-услуги, вписывается в широкую палитру скандальных историй, которые в прошлом придумывали российские агенты дезинформации, - пишет немецкий информационный портал t-online. - Цель - дискредитировать главу МИД Германии, которая, как и все немецкое правительство, однозначно стоит на стороне Украины".
По данным t-online, сайт "zeitgeschenen.de" сделан теми же примитивными онлайн-инструментами, и теми же людьми, что и дезинформационный портал "berliner-wochenzeitung.de", также не имеющий выходных данных и выглядящий как онлайн-версия одноименной газеты, которой, однако, не существует в природе. Поначалу и на "berliner-wochenzeitung.de" публиковались безобидные сообщения информационных агентств, среди которых в начале июля оказался и текст, диффамирующий украинских беженцев в Германии. Примечательно, что с того дня - 5 июля - этот сайт ни разу не обновлялся, хотя дата на заглавной странице стоит актуальная.
К числу выдуманных, очевидно, российскими пропагандистами историй относится и публикация фальшивого договора купли-продажи, согласно которому украинский президент Владимир Зеленский стал законным владельцем бывшей виллы рейхсминистра пропаганды Йозеф Геббельса на берегу озера Богензее под Берлином.
Фактчекинг немецких СМИ
Немецкий портал mimikama.org, специализирующийся на разоблачении фейков в интернете, а также журналисты второго канала телевидения ФРГ (ZDF) пришли к выводу, что и в этот раз по всем признакам речь идет о выдумке российских пропагандистов. "Как правило, используются новые сайты с названиями, напоминающими настоящие новостные порталы, следы которых всякий раз ведут в Россию, - пишет ZDF. - А опубликованные фейки затем быстро подхватываются пророссийскими аккаунтами в социальных сетях и массовым образом распространяются".
Из российского авторства публикаций про Бербок исходят и в ее ведомстве. "Пророссийский дезинформационный портал "zeitgeschenen.de" распространяет ложную, вымышленную и совершенно абсурдную историю", - говорится в комментарии пресс-службы МИД ФРГ.
Вопросы немецких журналистов, какое отношение имеет редакция нигерийской газеты Daly Post к содержанию опубликованного на ее страницах интервью "Кингсли", были ли проверены изложенные в нем факты, кто оплатил публикацию и в каком размере, остались без ответа.