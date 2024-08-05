Бербок и жиголо из Африки: чего только не придумают в России

Немецкие журналисты выяснили, что история про то, как глава МИД ФРГ Анналена Бербок пользовалась платными интимными услугами в Африке, была, очевидно, спецоперацией российских пропагандистов.

"Глава МИД Германии Бербок пользуется интим-услугами африканца", "Эскортник из Африки поведал о "незабываемых" свиданиях с министром из ФРГ", "Жиголо для Бербок: африканец рассказал об интимных свиданиях с политиком", "Видел, что она скучает по мне", "Африканец предоставлял интимные услуги главе МИД ФРГ Бербок"…

В первые дни августа такими заголовками запестрели и вполне респектабельные российские издания в своих онлайн-версиях. При этом все они ссылаются на "первоисточник" - интервью с неким "Кингсли", опубликованном в текстовой версии на сайте выходящей в Нигерии вполне серьезной газеты Daily Post. О чем, однако, умалчивают российские издания, так это о том факте, что текст упомянутого интервью был помечен в газете Daily Post как опубликованный на правах рекламы и не имеющий никакого отношения к редакционному коллективу. Но все по порядку.

Порталы-близнецы: "zeitgeschenen.de" и zeitgeschehen.de

В немецком сегменте интернета скандальная история про министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок (Annalena Baerbock) появилась на якобы немецком сайте "zeitgeschenen.de ", название которого всего одной буквой отличается от действительно существующего в Германии новостного портала zeitgeschehen.de , публикующего преимущественно сообщения полиции о преступлениях и авариях.

Кроме малозаметного отличия в названии, первый сайт отличается от второго еще и отсутствием каких бы то ни было выходных данных, а также тем фактом, что появился он в Сети всего за пару дней до публикации в Daily Post - 24 июля, как выяснилось в ходе фактчекинга, проведенного немецкими СМИ. Текстовое же интервью "Кингсли" в этой газете является расшифровкой шестиминутной видеозаписи его рассказа, вышедшей 29 июля на YouTube-канале, не имеющем никакого отношения к газете Daily Post и созданного только 23 июня, похоже, специально с этой целью.

"Ей нравятся чернокожие мужчины"

Чернокожий "Кингсли" в клетчатом пиджаке, с золотой цепью на шее и оранжевым дюрагом на голове рассказывает невидимому интервьюеру, что вот уже в течение пяти лет он работает мужчиной-проституткой, что большинство его клиенток - белые европейские женщины, одна из которых произвела на него особое впечатление.

"Она является одной очень влиятельной европейской политической деятельницей, я думаю, она немецкий министр", - рассказывает "Кингсли". Первый раз он встречался с ней в декабре 2022 года в Нигерии: "На ней было очень красивое красное платье, и она сказала мне, что ей нравятся чернокожие мужчины". Ночь с ней, по его словам, была "великолепной и фантастической".

Анналена Бербок среди местных женщин во время визита в Нигерию в декабре 2022 года Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Эта ночь была не единственной, и по ходу рассказа "Кингсли" не оставляет сомнений в том, кем именно является эта "влиятельная европейская политическая деятельница", которая якобы оплачивала его услуги в размере 3500 евро за ночь, не считая оплаты проезда: "Через шесть месяцев Анналена позвонила мне и спросила, не могу ли я с ней встретиться в Претории". С тех пор они, мол, виделись хоть редко, но регулярно, последний раз в Абиджане в Кот-д'Ивуаре. Там глава МИД ФРГ и в самом деле была с визитом с 15 до 17 июля.

Всего этого оказалось достаточно, чтобы "информационный" портал "zeitgeschenen.de" (не путать с zeitgeschehen.de) счел историю "Кингсли" правдивой и опубликовал довольно сальную историю под заголовком: "На что идут немецкие налоговые поступления? Бербок занимается секс-туризмом с африканским эскортником в служебных поездках".

Цвет глаз Анналены Бербок и другие нестыковки

Некоторые детали из рассказа "Кингсли" сразу вызвали у немецких журналистов подозрения. Так, жиголо говорил о "красивых серых глазах", которые у Анналены Бербок на самом деле голубые. И цвет ее платья во время визита в Нигерию, был на пурпурно-красный, а, скорее, розовый, как видно на фотографиях, сделанных во время ее визита в Нигерию.

Кроме того, текст в "zeitgeschenen.de" изобилует грамматическими ошибками, а местами читается как плохой, неотредактированный автоматический перевод с какого-то иностранного языка на немецкий. Тем не менее "клубничка" о главе немецкого МИД быстро разошлась по сети и социальным сетям.

Первым ее растиражировал ирландский журналист Шей Боус, имеющий в своем Х-аккаунте около 135 тысяч подписчиков и с недавних пор, по сообщениям независимых друг от друга источников, работающий на пропагандистский российский телеканал RT. Его ссылка на интервью с "Кингсли" в сети Х разошлась более чем полумиллионом репостов. Подхватили тему и немецкие социальные сети и сатирические каналы, не говоря уже о российских.

СМИ ФРГ: Следы ведут в Россию

По данным расследований, которые провели несколько ведущих немецких СМИ, следы публикаций о якобы сексуальных утехах Анналены Бербок в Африке ведут в Россию.

"История о немецком министре иностранных дел и нигерийце, предоставляющем секс-услуги, вписывается в широкую палитру скандальных историй, которые в прошлом придумывали российские агенты дезинформации, - пишет немецкий информационный портал t-online . - Цель - дискредитировать главу МИД Германии, которая, как и все немецкое правительство, однозначно стоит на стороне Украины".

По данным t-online, сайт "zeitgeschenen.de" сделан теми же примитивными онлайн-инструментами, и теми же людьми, что и дезинформационный портал "berliner-wochenzeitung.de ", также не имеющий выходных данных и выглядящий как онлайн-версия одноименной газеты, которой, однако, не существует в природе. Поначалу и на "berliner-wochenzeitung.de" публиковались безобидные сообщения информационных агентств, среди которых в начале июля оказался и текст, диффамирующий украинских беженцев в Германии. Примечательно, что с того дня - 5 июля - этот сайт ни разу не обновлялся, хотя дата на заглавной странице стоит актуальная.

К числу выдуманных, очевидно, российскими пропагандистами историй относится и публикация фальшивого договора купли-продажи, согласно которому украинский президент Владимир Зеленский стал законным владельцем бывшей виллы рейхсминистра пропаганды Йозеф Геббельса на берегу озера Богензее под Берлином.

Фактчекинг немецких СМИ

Немецкий портал mimikama.org , специализирующийся на разоблачении фейков в интернете, а также журналисты второго канала телевидения ФРГ (ZDF) пришли к выводу, что и в этот раз по всем признакам речь идет о выдумке российских пропагандистов. "Как правило, используются новые сайты с названиями, напоминающими настоящие новостные порталы, следы которых всякий раз ведут в Россию, - пишет ZDF . - А опубликованные фейки затем быстро подхватываются пророссийскими аккаунтами в социальных сетях и массовым образом распространяются".

Из российского авторства публикаций про Бербок исходят и в ее ведомстве. "Пророссийский дезинформационный портал "zeitgeschenen.de" распространяет ложную, вымышленную и совершенно абсурдную историю", - говорится в комментарии пресс-службы МИД ФРГ.

Вопросы немецких журналистов, какое отношение имеет редакция нигерийской газеты Daly Post к содержанию опубликованного на ее страницах интервью "Кингсли", были ли проверены изложенные в нем факты, кто оплатил публикацию и в каком размере, остались без ответа.