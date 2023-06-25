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Глава МИД Германии призвала ЮАР встать на сторону Украины

Ольга Лебедева
31 мин. назад

Голос страны Нельсона Манделы важен на международной арене, и эта страна не должна сохранять нейтральную позицию в отношении действий РФ против Украины, заявила Анналена Бербок перед визитом в ЮАР.

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена БербокФото: Henry Nicholls/PA Wire/picture alliance

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед визитом в ЮАР призвала граждан этой страны проявить понимание позиции Украины, обороняющейся от российского вторжения. В гостевом комментарии, опубликованном газетой Sunday Times в Претории в воскресенье, 25 июня, она назвала важным голос ЮАР на международной арене и напомнила о бывшем президенте этой страны и лауреате Нобелевской премии мира Нельсоне Манделе, а также правозащитнике Десмонде Туту. "Если страна Манделы и Десмонда Туту выступает против несправедливости, мир прислушивается", - подчеркнула она.

По словам Бербок, она понимает, что живущие в 9 тысячах километров южноафриканцы не хотят вмешиваться и разбираться в военном конфликте Украины и России. "Но я хочу призвать каждого задать себе вопрос: Какой реакции я бы ожидал от международного сообщества, если бы эта война разворачивалась бы у меня по соседству?" - написала она.

Глава МИД ФРГ уверена, что каждая страна должна принять для себя решение, хочет ли она позволить стать нормой таким действиям, которые совершает Россия. "Я не думаю, что это могло бы быть в интересах какой-либо страны", - добавила она.

Бербок посетит ЮАР 27 июня

Кроме того, Бербок высказалась за сотрудничество в переходе на возобновляемые источники энергии и "зеленый водород", а также подчеркнула важность равенства и борьбы с коррупцией.

Анналена Бербок 27 июня встретится со своей коллегой Наледи Пандор в Претории. Центральную роль на переговорах при этом будет играть позиция в отношении России. Официально власти ЮАР заявляли о своем нейтралитете в связи с российским вторжением в Украину. Президент страны Сирил Рамафоса несколько недель назад посетил Киев и Санкт-Петербург с миротворческой миссией африканских лидеров, инициатива не имела заметного успеха. В августе в ЮАР пройдет саммит БРИКС, на который приглашен президент РФ Владимир Путин, против которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда.

 

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