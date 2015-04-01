О чем спорят участники климатической конференции

ПолитикаАзербайджанО чем спорят участники климатической конференцииTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолитикаАзербайджанСергей Сатановский22.11.202422 ноября 2024 г.В Баку проходит крупнейшая климатическая конференция COP29. Хотя форум должен был закончиться в пятницу, 22 ноября, участники решили его продлить, потому что им не удалось договориться о сумме, которую богатые страны выделят развивающимся.https://p.dw.com/p/4nL6sРеклама