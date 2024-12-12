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Европейские страны пообещали гарантии безопасности Украине

Жан Рофе
12 декабря 2024 г.

ФРГ и партнеры обязались предоставить Киеву "железные гарантии безопасности", включая долгосрочную военную и финансовую поддержку.

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече с коллегами в Берлине
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече с коллегами в БерлинеФото: Magdalena Gwozdz/DW

Германия и ее европейские партнеры заверили Украину в неизменной поддержке и готовности предоставить ей гарантии безопасности в рамках любого потенциального мирного соглашения с Россией. "Мы обязуемся предоставить Украине железные гарантии безопасности, включая надежное обеспечение военной и финансовой поддержки в долгосрочной перспективе", - говорится в совместном заявлении, принятом в четверг, 12 декабря, по итогам встречи глав МИД ФРГ, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и Украины с новым верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

"Цели всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины и прочной безопасности для Европы неразрывно связаны. Украина должна добиться своего", - приводит выдержки из так называемой Берлинской декларации агентство dpa. Авторы заявления подчеркнули решимость "мыслить и действовать масштабно" совместно с европейскими и трансатлантическими партнерами ради обеспечения европейской безопасности.

Встреча была организована министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock), чтобы обсудить шаги на случай, если избранный президент США Дональд Трамп сократит военную помощь Украине после вступления в должность 20 января и будет настаивать на прекращении огня. Перед началом переговоров Бербок указала на единство европейских стран в том, что Украине нужны жесткие гарантии безопасности. По ее словам, это станет "четким сигналом" для России. "Мы отстаиваем безопасность и будущее нашего европейского континента", - подчеркнула она.

Украина настаивает на новых санкциях против РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в свою очередь, призвал европейских партнеров продолжать оказывать дипломатическую и военную поддержку Киеву в связи со сложной ситуацией на поле боя. Он отметил, что это также укрепит позиции Украины на потенциальных переговорах с Россией.

Одновременно Сибига потребовал ввести новые и более жесткие санкции против России. Президент РФ Владимир Путин "понимает только силу", заявил глава МИД. Он выразил надежду, что совместные усилия приведут к "достижению стратегической цели - справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в Украине".

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