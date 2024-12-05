Кандидат в канцлеры Мерц против отправки войск ФРГ в Украину

На фоне разгорающейся предвыборной кампании в ФРГ в преддверии досрочных выборов в бундестаг политические партии Германии спорят о возможных путях прекращения российской агрессивной войны против Украины, продолжающейся уже почти три года. Кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) вечером в среду, 4 декабря, раскритиковал предложения главы МИД Анналены Бербок (Annalena Baerbock) о возможном привлечении солдат бундесвера для поддержания мира в Украине в случае прекращения огня.

В программе телеканала ARD он назвал подобные спекуляции в данный момент безответственными. По его словам, таким вопросом сейчас никто не задается. "Война в Украине продолжается, Россия по-прежнему жестоко действует против гражданского населения. Мы все думаем над вопросом, как закончить эту войну. Вопрос в том, как нам добиться этого", - сказал Мерц.

Шольц против предложения Бербок

Ранее Бербок на полях конференции глав МИД стран НАТО в Брюсселе заявила, что "есть различные элементы мирного урегулирования в Украине". При этом, затронув вопрос о возможной роли Германии, она сказала, что ее страна будет поддерживать все, что содействует миру в будущем, включая возможное участие бундесвера.

Канцлер Шольц так же, как и Мерц, исключил возможность отправки немецких солдат в Украину на данном этапе. "О сухопутных войсках для меня в этой военной ситуации не может быть и речи. Я исключаю, что в нынешней ситуации в Украину будут направлены немецкие войска или солдаты", - подчеркнул он.

При этом Шольц уклонился от ответа на вопрос о том, может ли Берлин участвовать в силах безопасности для поддержания прекращения огня в Украине, если такие договоренности все же будут достигнуты.

Социал-демократы - за наращивание дипломатических усилий

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) выступил за наращивание дипломатических усилий для завершения войны, развязанной Россией. "После трех лет войны мы должны признать, что этот конфликт, вероятно, не будет решен только на поле боя", - заявил он, выступая в Берлине с программной речью по вопросам внешней политики.

Мютцених высказался в защиту телефонного разговора канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) с президентом России Владимиром Путиным, указав, что такие беседы "не являются пустыми разговорами, а важны для обмена позициями и сохранения хотя бы какой-то стратегической стабильности в нынешние опасные времена".

Ранее социал-демократический политик активно выступал за дипломатическое урегулирование войны в Украине, за что подвергался жесткой критике. Оглядываясь назад, Мютцених признал ошибки в политике СДПГ в отношении России. "Как социал-демократы мы должны признать, что недооценили империалистических амбиций Путина и опасности зависимости от российских энергоресурсов", - сказал он.