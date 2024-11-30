Посол ФРГ: Шольц призвал Путина отказаться от "логики войны"

В ходе недавнего разговора с Путиным канцлер ФРГ призывал его перестать следовать "жестокой логике войны", рассказал в интервью РБК посол Германии в РФ Александер Ламбсдорфф.

Посыл канцлера ФРГ Олафа Шольца во время его недавнего телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным состоял в том, что Россия должна отказаться от "жестокой логики войны". Об этом рассказал посол Германии в Москве Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) в интервью российскому изданию РБК , опубликованном в субботу, 30 ноября.

"Лишь прямые переговоры России с Украиной могут привести к справедливому и крепкому миру", - передает РБК слова Ламбсдорффа. Посол Германии при этом подчеркнул, что перед разговором с Путиным и после него Шольц созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку "какой-либо мир без согласия украинцев невозможен".

По словам Ламбсдорффа, в Украине сейчас решается вопрос о том, "что означает мир для всей Европы", тогда как Россия не стремится к миру и продолжает следовать "логике войны". В качестве примера посол ФРГ привел недавние массированные удары РФ по объектам энергетической инфраструктуры, "ставшие одной из наиболее серьезных атак" с начала полномасштабного вторжения.

О "плане победы" Зеленского

"План победы" Украины, представленный Зеленским в октябре 2024 года в Верховной раде, Ламбсдорфф назвал "иной проекцией плана мирного урегулирования". "Для Германии принципиально одно: к миру, к которому в настоящее время стремятся почти все - говорю "почти", потому что к Москве это не относится, - мы придем сразу тогда, когда Россия прекратит военные действия", - заявил посол ФРГ в беседе с РБК.

Первый за два года разговор Шольца и Путина

Олаф Шольц 15 ноября впервые с 2022 года провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Канцлер Германии осудил войну России против Украины, призвал Кремль вывести армию с украинской территории и особо выделил необходимость готовности Москвы к переговорам с Киевом, направленным на достижение справедливого и долговременного мира.

При этом после разговора с российским президентом Шольц отметил, что во взглядах Путина на войну в Украине "мало что изменилось, и это не очень хорошая новость".