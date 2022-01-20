Израиль и Германия инициируют резолюцию ООН против отрицания Холокоста

Посол Германии в Израиле Сузанне Вазум-Райнер (Susanne Wasum-Rainer) и посол Израиля в Германии Джереми Иссахарофф выступили с обращением против отрицания Холокоста, объявив, что в четверг, 20 января, они инициируют резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, отвергающую и осуждающую любое отрицание Холокоста. Об этом дипломаты написали в совместной статье, опубликованной в тот же день в немецкой газете Tagesspiegel и израильской "Маарив".

"Эта резолюция должна стать знаком надежды и мотивации для всех государств и обществ, которые выступают за разнообразие и толерантность, стремятся к примирению и понимают, что память о Холокосте необходима для предотвращения повторения подобных преступлений", - указали послы Германии и Израиля в статье, написанной по случаю 80-й годовщины Ванзейской конференции, на которой представители нацистского режима обсуждали "окончательное решение еврейского вопроса" - уничтожение еврейского населения Европы.

По словам дипломатов, отрицание исторических фактов Холокоста - это не только атака на жертв истребления и их потомков, на евреев всего мира и на государство Израиль, но также и нападение "на основное условие мирных обществ и мирного сосуществования во всем мире".

Бербок напомнила об ответственности за Холокост чиновников МИД нацистской Германии

Между тем министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) напомнила, что ответственности за Холокост лежала и на чиновниках МИД нацистской Германии, которые "поставили себя на службу преступлениям и геноциду нацистского режима". "Таким образом, они стали соучастниками и пособниками несправедливости", - заявила Бербок, добавив, что подобное никогда не должно повториться.

Глава МИД ФРГ подчеркнула, что чиновники, находящиеся на государственной службе, "должны быть в первую очередь привержены справедливости и человечности, а не власти". Она заявила, что намерена повысить информированность всех сотрудников о том, как распознать антисемитизм и что делать для борьбы с ним.

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