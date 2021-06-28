 ″Люди умирали как мухи″: воспоминания свидетелей Холокоста | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.02.2022

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Культура и стиль жизни

"Люди умирали как мухи": воспоминания свидетелей Холокоста

Знаменитый немецкий фотограф Конрад Мюллер запечатлел в объективе своей камеры 25 cвидетелей Холокоста. Мы рассказываем о шести.

  • Рахель Ошицки

    Портреты свидетелей Холокоста

    Рахель Ошицки

    Рахель прошла концлагерь, выжила в Освенциме и пережила марш смерти. В 1947 году она была среди пассажиров судна "Эксодус", на котором евреи хотели отправиться в Палестину. Однако на Святой земле беженцев встретили британские солдаты, которые отправили их обратно в Европу. После провозглашения независимости Израиля в 1948 году Рахель переехала туда жить. В 1956 году она вернулась в Германию.

  • Арик Брауэр

    Портреты свидетелей Холокоста

    Арик Брауэр

    Подростком он стал свидетелем аншлюса Австрии в 1938 году. Его отец был убит в одном из концентрационных лагерей. Мальчику удалось спрятаться от нацистов и избежать депортации. До освобождения Красной армией он несколько недель прятался в домике на опустевшем садовом участке. Арик стал одним из главных представителей Венской школы фантастического реализма.

  • Манфред Розенбаум

    Портреты свидетелей Холокоста

    Манфред Розенбаум

    Из казавшегося надежным убежища в Нидерландах 17-летний Манфред попал в концентрационный лагерь Вестерборк, созданный после оккупации Нидерландов "третьим рейхом". Он пережил концентрационные лагеря Освенцим и Берген-Бельзен, куда к концу войны попали многие узники других лагерей. "Было негде спать и нечего есть, свирепствовал брюшной тиф. Люди умирали как мухи", - вспоминает Манфред.

  • Манфред Розенбаум

    Портреты свидетелей Холокоста

    Семья Манфреда

    Его мачеха погибла в газовой камере, отец умер в результате одного из маршей смерти. Манфред Розенбаум выжил и в 1946 году уехал в Палестину. "У меня есть все на это причины, чтобы ненавидеть немцев. Сейчас говорят о возмещении ущерба. Германия выплачивает миллиарды. Но для такого конвейера смерти не может быть искупления", - уверен Манфред.

  • Мальвина Браун

    Портреты свидетелей Холокоста

    Мальвина Браун

    Она родилась в Кракове в 1928 году. Два года прожила в гетто. Потом попала в концлагерь Освенцим. Оттуда - на фабрику в концлагере Плашов. Там она повстречала Оскара Шиндлера (Oskar Schindler): "Он был милейшим человеком. Вытащил из лагеря 1200 человек, предоставив им работу на своих заводах в Польше и свою защиту".

  • Ева Умлауф

    Портреты свидетелей Холокоста

    Ева Умлауф

    Ева родилась в 1942 году в нацистском трудовом лагере в промышленном городе Новаки (Словакия сегодня). В 1944 году она попала вместе со своей мамой, беременной вторым ребенком, в Освенцим. Еве не было и двух лет, когда ей накололи на кожу номер узника A-26959. Девочка потеряла сознание.

  • Ева и ее мама

    Портреты свидетелей Холокоста

    Ева и ее мама

    На этой фотогафии 1943-1944 годов Ева изображена со своей мамой. Снимок был сделан в концлагере. Так инсценировались будни, чтобы создать иллюзию нормальной жизни заключенных, находившихся в постоянном страхе за свою жизнь.

  • Рудольф Гельбард

    Портреты свидетелей Холокоста

    Рудольф Гельбард

    "Просто невероятно, как много может вынести человек и к чему он может привыкнуть", - говорит Рудольф. В концлагере Терезиенштадт он должен был заметать следы ужасных преступлений нацистов. Прах сожженных в крематории он высыпал в реку, чтобы никто и никогда не узнал об этом. Рудольф до конца своих дней боролся против фашизма.

    Автор: Мария Джон Санчес, Марина Борисова


  • Рахель Ошицки

    Портреты свидетелей Холокоста

    Рахель Ошицки

    Рахель прошла концлагерь, выжила в Освенциме и пережила марш смерти. В 1947 году она была среди пассажиров судна "Эксодус", на котором евреи хотели отправиться в Палестину. Однако на Святой земле беженцев встретили британские солдаты, которые отправили их обратно в Европу. После провозглашения независимости Израиля в 1948 году Рахель переехала туда жить. В 1956 году она вернулась в Германию.

  • Арик Брауэр

    Портреты свидетелей Холокоста

    Арик Брауэр

    Подростком он стал свидетелем аншлюса Австрии в 1938 году. Его отец был убит в одном из концентрационных лагерей. Мальчику удалось спрятаться от нацистов и избежать депортации. До освобождения Красной армией он несколько недель прятался в домике на опустевшем садовом участке. Арик стал одним из главных представителей Венской школы фантастического реализма.

  • Манфред Розенбаум

    Портреты свидетелей Холокоста

    Манфред Розенбаум

    Из казавшегося надежным убежища в Нидерландах 17-летний Манфред попал в концентрационный лагерь Вестерборк, созданный после оккупации Нидерландов "третьим рейхом". Он пережил концентрационные лагеря Освенцим и Берген-Бельзен, куда к концу войны попали многие узники других лагерей. "Было негде спать и нечего есть, свирепствовал брюшной тиф. Люди умирали как мухи", - вспоминает Манфред.

  • Манфред Розенбаум

    Портреты свидетелей Холокоста

    Семья Манфреда

    Его мачеха погибла в газовой камере, отец умер в результате одного из маршей смерти. Манфред Розенбаум выжил и в 1946 году уехал в Палестину. "У меня есть все на это причины, чтобы ненавидеть немцев. Сейчас говорят о возмещении ущерба. Германия выплачивает миллиарды. Но для такого конвейера смерти не может быть искупления", - уверен Манфред.

  • Мальвина Браун

    Портреты свидетелей Холокоста

    Мальвина Браун

    Она родилась в Кракове в 1928 году. Два года прожила в гетто. Потом попала в концлагерь Освенцим. Оттуда - на фабрику в концлагере Плашов. Там она повстречала Оскара Шиндлера (Oskar Schindler): "Он был милейшим человеком. Вытащил из лагеря 1200 человек, предоставив им работу на своих заводах в Польше и свою защиту".

  • Ева Умлауф

    Портреты свидетелей Холокоста

    Ева Умлауф

    Ева родилась в 1942 году в нацистском трудовом лагере в промышленном городе Новаки (Словакия сегодня). В 1944 году она попала вместе со своей мамой, беременной вторым ребенком, в Освенцим. Еве не было и двух лет, когда ей накололи на кожу номер узника A-26959. Девочка потеряла сознание.

  • Ева и ее мама

    Портреты свидетелей Холокоста

    Ева и ее мама

    На этой фотогафии 1943-1944 годов Ева изображена со своей мамой. Снимок был сделан в концлагере. Так инсценировались будни, чтобы создать иллюзию нормальной жизни заключенных, находившихся в постоянном страхе за свою жизнь.

  • Рудольф Гельбард

    Портреты свидетелей Холокоста

    Рудольф Гельбард

    "Просто невероятно, как много может вынести человек и к чему он может привыкнуть", - говорит Рудольф. В концлагере Терезиенштадт он должен был заметать следы ужасных преступлений нацистов. Прах сожженных в крематории он высыпал в реку, чтобы никто и никогда не узнал об этом. Рудольф до конца своих дней боролся против фашизма.

    Автор: Мария Джон Санчес, Марина Борисова


   

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