"Люди умирали как мухи": воспоминания свидетелей Холокоста

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Знаменитый немецкий фотограф Конрад Мюллер запечатлел в объективе своей камеры 25 cвидетелей Холокоста. Мы рассказываем о шести.
В 1941 году евреи в Польше, рискуя жизнью, прятали от нацистов документы - свидетельства о еврейской жизни. Теперь, спустя почти 80 лет, их можно посмотреть в онлайн-архиве.
Группа расследователей, возглавляемая экс-агентом ФБР, утверждает, что установила имя доносчика, в 1944 году раскрывшего нацистам убежище Анны Франк. Но историки и эксперты жестко критикуют "сенсационные" выводы.
Ремберт Бёзе был младенцем, когда мимо его дома в городе Клодзко в польской Силезии гнали колонну узников концлагеря. Чтобы увековечить память о них, немец изучил архивы.
27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. О жертвах нацизма в Германии сейчас напоминают многочисленные мемориалы.
Франк-Вальтер Штайнмайер посетил мемориальный комплекс Заксенхаузен и возложил венок в память о жертвах национал-социализма.