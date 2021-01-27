Неизвестный марш смерти из Освенцима

"В 1994 года тетя рассказывала мне, как в конце января 1945 года колонна заключенных шла по нашей улице. При виде истощенных узников ее охватил страх: что будет с нами, когда закончится война?" - вспоминает Ремберт Бёзе (Rembert Boese), который сегодня живет в Хиршберге-ан-дер-Бергштрасе на юго-западе Германии. 77 лет назад он родился в 700 километрах от нынешнего места жительства - в городе Клодзко в польской части Силезии, захваченной нацистской Германией. В 1945-м, когда ему был один год, семья вынуждена была покинуть Силезию, поскольку после окончания Второй мировой войны большая часть региона была передана Польше. "Сначала мы жили в Нижней Баварии, потом в Дармштадте", - рассказывает Бёзе.

В Клодзко семья снимала жилье на первом этаже дома на Луизенштрассе - сегодня это улица Ванды. Из окна квартиры слева видно здание бывшей казармы из красного кирпича, где до войны располагалась налоговая служба и таможенное управление. В этом здании и соседних бараках узники провели две ночи и один день. 31 января 1945 года их погнали дальше в сторону сегодняшнего Зомбковице.

Посещение Освенцима и Яд Вашем

В 2007 году Ремберт Бёзе вместе со своей женой Ингрид провели две недели в Израиле. В Иерусалиме они посетили Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем. "Для меня как немки визит туда был самим собой разумеющимся", - говорит Ингрид Бёзе-Опила (Ingrid Boese-Opiela). Тема Холокоста занимала супругов и ранее. В 1980-х они побывали музее "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме: "До этого я много об этом читала, но все равно испытала шок. Какое немыслислимое количество человек там погибло. Чудовищно".

"В "Яд Вашем" есть павильон, посвященный маршам смерти", - вспоминает Ремберт Бёзе. Так сами узники называли пешие переходы, в которые надзиратели концлагерей отправляли их на запад в последние месяцы войны. Целью было спрятать следы нацистских преступлений по мере приближения Красной армии с востока. Ослабших и не способных идти пешком заключенных массово расстреливали, оставляя их тела лежать вдоль дороги.

У дома в Клодзко, где родился Ремберт Бёзе

Марши смерти из Освенцима начались в январе 1945 года - незадолго до освобождения концлагеря. Один из марштуров пролегал через Клодзко. Ремберт Бёзе понял это, увидев карту в Яд Вашем. В 2014 году он побывал в Клодзко в составе делегации из партнерского города Бенсхайма в немецком Гессене. Обнаружив, что ни поляки, ни немцы ничего не знали об проходившем через город марше смерти, он решил изучить исторические документы.

Что говорят архивные записи

В "Архивах Арользена", центре документации о преследованиях национал-социалистическим режимом, основанном союзниками 70 лет назад в гессенском городе Бад-Арользене, Ремберт Бёзе нашел свидетельства бывших узников, выживших во время марша смерти, который вел из Освенцима через Глодзко в Гепперсдорф, где находилось подразделение концлагеря Гросс-Розен.

"18 января 1945 года мы, около трех тысяч заключенных, покинули лагерь смерти Аушвиц-Биркенау в сторону Клодзко. Большинство из нас были евреи, частично из Франции, Польши, Германии, но в основном из Венгрии", - сообщил после войны один из выживших сотрудникам архива. В Миколуве тем, кто отставал, сказали свернуть в переулок. Их было 300-400 человек. "Позже мы никого из них больше не видели, хотя после Глодзко они должны были к нам присоединиться. Расстреляли ли их, как потом рассказывали, я не знаю", - вспоминает очевидец.

Ворота бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау

26 часов и 50 километров спустя после того, как узники вышли из Биркенау, колонна добралась до Клодзко. Для следующей партии заключенных, прибывших вечером, мест в бараках не было. На утро их замерзшие трупы лежали на улице. Всего 280 оставшихся в живых. "21 января мы должны были дальше ехать на поезде. 4500 узников набили в открытые вагоны, в каждый - по 100-130 человек", - говорится в архивном документе. 30 часов они ждали отправления при температуре 15-20 градусов ниже нуля. Позже, через 15 километров, поезд остановился, и узникам приказали покинуть вагоны. "Тех, кто не мог двигаться от холода и быстро выйти из вагона, расстреливали", - рассказывает очевидец.

После Клодзко в живых оставалось 1400 заключенных, после Валбжиха дальше по маршруту - 750. До конечного пункта в Гепперсдорфе дошли лишь 280 человек. Ремберт Бёзе полагает, что не все, кто не дошел до конца, погибли в пути. Некоторых узников перенаправили в другие отряды. По рассказам очевидцев, в Клодзко умерли 15 заключенных. "Один свидетель тех событий описал, как рабочие вывозили их трупы после того, как колонна пошла дальше. Другие говорят, что узников, шедших маршем смерти, держали в казарме до 8 мая", - отмечает Бёзе. Днем позже немецкое командование капитулировало и советские солдаты вошли в город.

За колонной узников ехал фермер на повозке, который собирал тела погибших. "Позже их захоронили в общих могилах. Такое массовое захоронение есть и на еврейском кладбище в Клодзко. Но никто не знает, кто там лежит. Я уверен, что среди захороненных и те, кто умер в казарме", - говорит он. Похожую могилу он обнаружил и на чешской стороне границы, под городом Яворник. Надпись на черном надгробье гласит о том, что здесь захоронены 13 жертв национал-социализма, политические заключенные концлагеря Биркенау, погибшие в январе 1945 года во время марша смерти через здешнюю территорию. 77-летний Ремберт Бёзе надеется, что такая же мемориальная табличка будет установлена и в Клодзко - на здании бывшей казармы и у могилы на еврейском кладбище.

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