 Неизвестный марш смерти из Освенцима | История | DW | 24.02.2021

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История

Неизвестный марш смерти из Освенцима

Ремберт Бёзе был младенцем, когда мимо его дома в городе Клодзко в польской Силезии гнали колонну узников концлагеря. Чтобы увековечить память о них, немец изучил архивы.

Ремберт Бёзе

Ремберт Бёзе

"В 1994 года тетя рассказывала мне, как в конце января 1945 года колонна заключенных шла по нашей улице. При виде истощенных узников ее охватил страх: что будет с нами, когда закончится война?" - вспоминает Ремберт Бёзе (Rembert Boese), который сегодня живет в Хиршберге-ан-дер-Бергштрасе на юго-западе Германии. 77 лет назад он родился в 700 километрах от нынешнего места жительства - в городе Клодзко в польской части Силезии, захваченной нацистской Германией. В 1945-м, когда ему был один год, семья вынуждена была покинуть Силезию, поскольку после окончания Второй мировой войны большая часть региона была передана Польше. "Сначала мы жили в Нижней Баварии, потом в Дармштадте", - рассказывает Бёзе.

В Клодзко семья снимала жилье на первом этаже дома на Луизенштрассе - сегодня это улица Ванды. Из окна квартиры слева видно здание бывшей казармы из красного кирпича, где до войны располагалась налоговая служба и таможенное управление. В этом здании и соседних бараках узники провели две ночи и один день. 31 января 1945 года их погнали дальше в сторону сегодняшнего Зомбковице.

Посещение Освенцима и Яд Вашем

В 2007 году Ремберт Бёзе вместе со своей женой Ингрид провели две недели в Израиле. В Иерусалиме они посетили Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем. "Для меня как немки визит туда был самим собой разумеющимся", - говорит Ингрид Бёзе-Опила (Ingrid Boese-Opiela). Тема Холокоста занимала супругов и ранее. В 1980-х они побывали музее "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме: "До этого я много об этом читала, но все равно испытала шок. Какое немыслислимое количество человек там погибло. Чудовищно".

"В "Яд Вашем" есть павильон, посвященный маршам смерти", - вспоминает Ремберт Бёзе. Так сами узники называли пешие переходы, в которые надзиратели концлагерей отправляли их на запад в последние месяцы войны. Целью было спрятать следы нацистских преступлений по мере приближения Красной армии с востока. Ослабших и не способных идти пешком заключенных массово расстреливали, оставляя их тела лежать вдоль дороги.

У дома в Клодзко, где родился Ремберт Бёзе

У дома в Клодзко, где родился Ремберт Бёзе

Марши смерти из Освенцима начались в январе 1945 года - незадолго до освобождения концлагеря. Один из марштуров пролегал через Клодзко. Ремберт Бёзе понял это, увидев карту в Яд Вашем. В 2014 году он побывал в Клодзко в составе делегации из партнерского города Бенсхайма в немецком Гессене. Обнаружив, что ни поляки, ни немцы ничего не знали об проходившем через город марше смерти, он решил изучить исторические документы.

Что говорят архивные записи

В "Архивах Арользена", центре документации о преследованиях национал-социалистическим режимом, основанном союзниками 70 лет назад в гессенском городе Бад-Арользене, Ремберт Бёзе нашел свидетельства бывших узников, выживших во время марша смерти, который вел из Освенцима через Глодзко в Гепперсдорф, где находилось подразделение концлагеря Гросс-Розен.

"18 января 1945 года мы, около трех тысяч заключенных, покинули лагерь смерти Аушвиц-Биркенау в сторону Клодзко. Большинство из нас были евреи, частично из Франции, Польши, Германии, но в основном из Венгрии", - сообщил после войны один из выживших сотрудникам архива. В Миколуве тем, кто отставал, сказали свернуть в переулок. Их было 300-400 человек. "Позже мы никого из них больше не видели, хотя после Глодзко они должны были к нам присоединиться. Расстреляли ли их, как потом рассказывали, я не знаю", - вспоминает очевидец.

Ворота бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау

Ворота бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау

26 часов и 50 километров спустя после того, как узники вышли из Биркенау, колонна добралась до Клодзко. Для следующей партии заключенных, прибывших вечером, мест в бараках не было. На утро их замерзшие трупы лежали на улице. Всего 280 оставшихся в живых. "21 января мы должны были дальше ехать на поезде. 4500 узников набили в открытые вагоны, в каждый - по 100-130 человек", - говорится в архивном документе. 30 часов они ждали отправления при температуре 15-20 градусов ниже нуля. Позже, через 15 километров, поезд остановился, и узникам приказали покинуть вагоны. "Тех, кто не мог двигаться от холода и быстро выйти из вагона, расстреливали", - рассказывает очевидец.

После Клодзко в живых оставалось 1400 заключенных, после Валбжиха дальше по маршруту - 750. До конечного пункта в Гепперсдорфе дошли лишь 280 человек. Ремберт Бёзе полагает, что не все, кто не дошел до конца, погибли в пути. Некоторых узников перенаправили в другие отряды. По рассказам очевидцев, в Клодзко умерли 15 заключенных. "Один свидетель тех событий описал, как рабочие вывозили их трупы после того, как колонна пошла дальше. Другие говорят, что узников, шедших маршем смерти, держали в казарме до 8 мая", - отмечает Бёзе. Днем позже немецкое командование капитулировало и советские солдаты вошли в город.

За колонной узников ехал фермер на повозке, который собирал тела погибших. "Позже их захоронили в общих могилах. Такое массовое захоронение есть и на еврейском кладбище в Клодзко. Но никто не знает, кто там лежит. Я уверен, что среди захороненных и те, кто умер в казарме", - говорит он. Похожую могилу он обнаружил и на чешской стороне границы, под городом Яворник. Надпись на черном надгробье гласит о том, что здесь захоронены 13 жертв национал-социализма, политические заключенные концлагеря Биркенау, погибшие в январе 1945 года во время марша смерти через здешнюю территорию. 77-летний Ремберт Бёзе надеется, что такая же мемориальная табличка будет установлена и в Клодзко - на здании бывшей казармы и у могилы на еврейском кладбище.

Смотрите также:

  • Ворота с надписью ''Труд освобождает''

    Лагерь смерти Освенцим

    Ворота с надписью "Труд освобождает"

    Вход на территорию бывшего лагеря Аушвиц 1. Комплекс близ польского города Освенцим состоял из трех основных лагерей: Аушвиц 1, Аушвиц 2 и Аушвиц 3. Первый лагерь, созданный в 1940 году, стал впоследствии административным центром всего комплекса. Охраняли узников военнослужащие войск СС из отрядов "Мертвая голова".

  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

    Лагерь смерти Освенцим

    Нашивки

    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

    Бараки практически не сохранились. Большинство из них были наскоро сколочены из досок и бревен. О том, что они здесь были, сегодня напоминают только печные трубы.

  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Крематорий

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

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