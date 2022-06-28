В Германии в 2021 году увеличилось число случаев антисемитизма

В 2021 году в Германии было зафиксировано 2738 случаев проявления антисемитизма - от оскорблений в интернете и граффити до нападений на евреев, говорится в годовом отчете Центра изучения и сбора информации об антисемитизме (RIAS), опубликованном во вторник, 28 июня.

RIAS выделяет шесть типов подобных инцидентов в зависимости от их характера и серьезности: "Экстремальное насилие", "нападения", "целенаправленный ущерб имуществу", "угрозы", "оскорбительное поведение" и "массовая рассылка писем".

В 2021 году RIAS зафиксировала шесть случаев "экстремального насилия" (против единственного случая в 2020 году). К таким случаям RIAS отнес, например, нападение на еврея, участника пикетов в защиту Израиля в Гамбурге, и обстрел еврейского общинного центра в Берлине.

Было также зафиксировано 63 нападения (39 - в 2020 году). В качестве примера RIAS называет случай с женщиной в Гельзенкирхене, которая шла с сумкой со звездой Давида, из-за чего ее окружила группа людей и плюнула в нее. Среди 204 случаев порчи имущества (170 годом ранее) RIAS выделил инцидент в Берлине, когда еврею закидали входную дверь яйцами, или надпись с аббревиатурой нацистского приветствия на дверном звонке еврейской организации.

Кроме того, RIAS зафиксировали 101 угрозу (104 годом ранее), 2182 случая оскорбительного поведения (1483) и 182 массовые рассылки (160). В общей сложности в 2021 году было зафиксировано 2738 антисемитских инцидентов - на 40 процентов больше, чем годом ранее (1957 случаев). Всего пострадали 964 человека, говорится в докладе.

Антисемитизм растет из-за пандемии и обострения на Ближнем Востоке

Двумя причинами роста антисемитизм исследователи назвали пандемию коронавируса и обострение конфликта между Израилем и палестинцами в мае прошлого года - с этими событиями была связана почти половина всех зарегистрированных случаев, говорится в докладе.

Из-за пандемии в Германии стали активно циркулировать антиеврейские теории заговора, в результате треть всех случаев проявления антисемитизма были связаны с ними. В качестве примера RIAS называет граффити "Ковид - ложь евреев. Сопротивление или смерть" и баннер со звездой Давида и надписью "непривитые".

В половине случаев исследователи не смогли установить, каких политических взглядов придерживалась виновники антисемитских инцидентов. В 17 процентах случаев это были правые экстремисты.

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