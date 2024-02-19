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Суд ООН изучит действия Израиля на палестинских территориях

Павел Мыльников
19 февраля 2024 г.

Генассамблея ООН попросила Международный суд ООН оценить правовые последствия действий Израиля на палестинских территориях. Слушания пройдут на фоне операции Израиля в секторе Газа после атаки ХАМАС.

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Дворец мира в Гааге - официальная резиденция Международного суда ООН
Международный суд ООН (фото из архива)Фото: Daniel Kalker/picture alliance

Международный суд ООН в понедельник, 19 февраля, начнет слушания по правовым последствиям действий Израиля на палестинских территориях с 1967 года. Ожидаются, что на процессе выступят представители 52 государств.

Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2022 года обратилась в Международный суд всемирной организации с просьбой оценить правовые последствия, "вытекающие из политики и практики Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим". Речь идет в том числе о "продолжающемся нарушении Израилем права палестинского народа на самоопределение", приводит агентство AFP выдержки из запроса Генассамблеи ООН. Кроме того, от суда в Гааге ждут ответа на вопрос, какие последствия сложившаяся ситуация несет для Организации Объединенных Наций и других стран.

Консультативное заключение Международного суда ООН не является обязательным к исполнению. Процесс пройдет на фоне растущего международного юридического давления на Израиль из-за его военной операции в секторе Газа в ответ на нападение радикального исламистского движения ХАМАС.

Шестидневная война 1967 года

Израиль в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году захватил значительную часть Голанских высот и Восточный Иерусалим, а позднее аннексировал их. В то же время Израиль до сих пор не распространил свой суверенитет на еврейские поселения Западного берега реки Иордан. Возведение Израилем жилья на этой территории считается одним из ключевых препятствий к урегулированию многолетнего палестино-израильского конфликта.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 29 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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