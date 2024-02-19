Суд ООН изучит действия Израиля на палестинских территориях

Международный суд ООН в понедельник, 19 февраля, начнет слушания по правовым последствиям действий Израиля на палестинских территориях с 1967 года. Ожидаются, что на процессе выступят представители 52 государств.

Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2022 года обратилась в Международный суд всемирной организации с просьбой оценить правовые последствия, "вытекающие из политики и практики Израиля на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим". Речь идет в том числе о "продолжающемся нарушении Израилем права палестинского народа на самоопределение", приводит агентство AFP выдержки из запроса Генассамблеи ООН. Кроме того, от суда в Гааге ждут ответа на вопрос, какие последствия сложившаяся ситуация несет для Организации Объединенных Наций и других стран.

Консультативное заключение Международного суда ООН не является обязательным к исполнению. Процесс пройдет на фоне растущего международного юридического давления на Израиль из-за его военной операции в секторе Газа в ответ на нападение радикального исламистского движения ХАМАС.

Шестидневная война 1967 года

Израиль в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году захватил значительную часть Голанских высот и Восточный Иерусалим, а позднее аннексировал их. В то же время Израиль до сих пор не распространил свой суверенитет на еврейские поселения Западного берега реки Иордан. Возведение Израилем жилья на этой территории считается одним из ключевых препятствий к урегулированию многолетнего палестино-израильского конфликта.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 29 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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