Арест солдат за пытки боевика вызвал протесты в Израиле

Один из пленных боевиков ХАМАС попал в больницу со следами насилия. Пытавших его израильских солдат арестовали, но в их защиту выступили ультраправые демонстранты.

Ультраправые демонстранты попытались штурмовать две военные базы в Израиле после ареста солдат ЦАХАЛ, которых подозревают в издевательствах над террористом ХАМАС. Об этом во вторник, 29 июля, сообщает агентство DPA.

Демонстрации у ворот военных баз

В понедельник военная полиция Израиля арестовала девятерых солдат на военной базе Сде-Тейман близ Беэр-Шевы. Их отвезли на базу Бейт-Лид под Тель-Авивом. Против них ведется расследование по обвинению в издевательствах над задержанным боевиком ХАМАС. Тот попал в больницу с серьезными травмами и следами изнасилования.

Арест солдат мгновенно вызвал протест части израильского общества. Сотни демонстрантов собрались у баз Сде-Тейман и Бейт-Лид, ворвались на их территорию и пытались освободить арестованных. В беспорядках близ Тель-Авива принимали участие ультраправые депутаты кнессета, чьи партии входят в правящую коалицию.

Реакция на беспорядки властей и оппозиции

Минобороны Израиля резко осудило протесты. Глава военного ведомства Йоав Галант в письме к премьер-министру Биньямину Нетаньяху призвал "жестко разобраться" с членами правящей коалиции, которые участвовали в беспорядках. Галант также потребовал расследовать, способствовал ли протестам министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир от ультраправой партии "Оцма йехудит" ("Еврейская сила").

Начальник Генштаба армии Израиля Херци Ха-Леви посетил базу Бейт-Лид и заявил, что прошедшие там беспорядки граничили с анархией и нанесли ущерб армии. По данным израильских СМИ, для предотвращения дальнейших протестов ЦАХАЛ хочет перебросить три батальона. Официально эти данные не подтверждены.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид назвал беспорядки "пересечением всех красных линий", а демонстрантов - "опасными фашистскими группами".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 39 тысяч человек, еще более 90 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 40 заложников уже нет в живых.