Израильские военные впервые за 50 лет вошли в Сирию

После падения режима Асада израильские силы впервые после войны 1973 года пересекли демилитаризованную зону и вошли на территорию Сирии, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Сухопутные войска Израиля впервые с Войны Судного дня в 1973 году открыто вошли на территорию Сирии, перейдя демилитаризованную приграничную зону. Об этом сообщила в воскресенье, 8 декабря, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух неназванных израильских чиновников.

Израиль взял под контроль вершину Хермона

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяли под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы, а также несколько других мест, которые считают важными для стабилизации контроля над этим районом, указывает издание.

Журналисты также ссылаются за заявление начальника штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Херци Халеви, что Израиль "разместил войска на сирийской территории". Тем самым Халеви подтвердил, что военные вышли за пределы демилитаризованной буферной зоны на Голанских высотах, но не привел подробностей, пишет NYT.

Развертывание израильских сил за пределами буферной зоны является существенным сдвигом в политике Израиля в отношении Сирии, поскольку это первый открытый ввод сил ЦАХАЛ на сирийскую территорию после соглашения о прекращении огня 1974 года, пишет далее газета.

Израильские ВВС нанесли удары по целям в Сирии

Как отмечает далее NYT со ссылкой на двух чиновников, в минувшие выходные ВВС Израиля наносили удары по объектам в Сирии, которыми могут завладеть исламисты, свергнувшие режим сирийского президента Башара Асада. Речь идет о небольших запасах химического оружия, остававшихся у Сирии, а также запасах ракет Scud и военной технике.

Накануне израильская армия сообщила о развертывании сил в буферной зоне на границе с Сирией "и в ряде других мест", где это было необходимо для их защиты, "чтобы обеспечить безопасность общин Голанских высот и граждан Израиля". "ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние события в Сирии, - говорится далее в сообщении. - ЦАХАЛ будет продолжать свои действия столько, сколько потребуется, чтобы сохранить буферную зону и защитить Израиль и его гражданское население".

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал свержение режима Асада в Сирии, случившееся "историческим днем" на Ближнем Востоке. Падение сирийского правителя Асада привело к разрушению одного из центральных блоков "иранской оси зла", заявил он в ходе своего визита на Голанские высоты. По словам Нетаньяху, он отдал ЦАХАЛ приказ продвинуться в буферную зону на Голанских высотах и взять под контроль этот район, а также "соседние стратегические позиции".

Падение режима Башара Асада в Сирии

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных городов.

8 декабря сирийские повстанцы во главе с суннитской радикальной исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) объявили в эфире государственного телевидения, что они свергли режим Башара Асада. После этого США нанесли удары более чем по 75 объектам террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

Мухаммед Гази аль-Джалали, занимавший при Башаре Асаде пост премьер-министра Сирии, сообщил, что у него нет связи с Асадом и что он не знает, где находится президент с семьей и когда именно тот покинул столицу страны Дамаск. Позже в тот же день МИД РФ сообщил, что Асад "принял решение оставить президентский пост" и покинул Сирию. ТАСС со ссылкой на источники в Кремле написало, что Башар Асад находится в Москве. Сирийцы в своей стране и за рубежом празднуют падение режима Асада.