Израиль против "Хезболлах" в Ливане. Вмешается ли Бейрут?

Правительство Ливана никак не может повлиять на конфликт, который сейчас происходит на его территории - между Израилем и "Хезболлах". Роль ливанской армии отображает хроническую слабость государства. Почему это так?

В ночь на 1 октября 2024 года Израиль начал наземную операцию в соседнем Ливане. В заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится, что речь при этом идет об "ограниченных, локальных и прицельных рейдах" против позиций радикальной шиитской группировки "Хезболлах" на приграничной территории на юге Ливана, откуда "Хезболлах" наносит ракетные удары по северу Израиля.

Еще до начала наземной операции премьер-министр Ливана Наджиб Микати, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, назвал израильские авиаудары по целям "Хезболлах" в Ливане "грязной войной". Всю ответственность за эскалацию конфликта Микати возложил на израильские власти и призвал реализовать совместную французско-американскую мирную инициативу, которую Израиль отверг.

Само ливанское правительство в этой ситуации бессильно. У него нет практически никакого влияния ни на действия Израиля, ни на "Хезболлах". События всех последних дней демонстрируют хроническую слабость ливанского государства в целом. На то есть свои причины и длинная предыстория.

В чем причина слабости правительства Ливана

"Ливан был создан под патронажем Франции в начале ХХ века в качестве своего рода государства для ливанских христиан-маронитов, - рассказывает Маркус Шнайдер (Markus Schneider), руководитель проекта "Мир и безопасность Среднего Востока" представительства Фонда Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) в Бейруте. - Изъян при этом заключался в том, что территория страны с самого начала охватывала обширные регионы, не населенные маронитами. В итоге конфессионализм государственного устройства стал компромиссом, необходимым для учета интересов других слоев населения. Но это воспрепятствовало образованию сильного национального государства".

В 1975 году в Ливане разразилась гражданская война, в которой столкнулись три крупнейшие конфессии страны - шииты, сунниты и христиане-марониты. Это дополнительно усилило ливанский конфессионализм.

В Бейруте после израильского авиаудара по объектам "Хезболлах" в Ливане Фото: Hassan Ammar/dpa/picture alliance

После окончания войны в 1990 году в Ливане сделали ставку на сбалансированную конфессиональную систему, призванную лучше учитывать интересы различных групп населения. "Но эта система привела к тому, что одни такие группы то и дело пытаются отстаивать свои интересы в ущерб интересам других групп, - говорит Маркус Шнайдер. - Это ослабляет государство, что проявляется, например, в том, что с 2022 года в Ливане не могут согласовать кандидатуру президента".

Внутренняя разобщенность содействует растущей коррупции. "Когда нет сильного государства, сдерживающего центробежные силы в стране, - поясняет Шнайдер, - возникает олигархическая система, в которой каждый обслуживает самого себя".

Ливан - заложник "Хезболлах"

К тому же в Ливане хозяйничает радикальная шиитская группировка "Хезболлах", признанная США, Германией и другими западными, а также несколькими суннитскими арабскими странами, террористической организацией. Она возникла в 1982 году во время гражданской войны в Ливане, и с самого начала Иран оказывал ей массивную помощь, в первую очередь, военную. В 2022 году вашингтонский Центр Вильсона назвал вооруженное крыло "Хезболлах" "самым мощным негосударственным военным игроком на Ближнем Востоке, а, возможно, и во всем мире".

Ливанская армия, Бейрут, март 2024 года Фото: Elisa Gestri/Sipa USA/picture alliance

После начала боевых действий ЦАХАЛ в секторе Газа осенью прошлого года, в ответ на нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября, "Хезболлах" стал обстреливать Израиль - без всякого согласования с кем бы то ни было в Ливане. "По сути дела, "Хезболлах" взял политику Ливана в заложники", - комментирует действия радикальной шиитской группировки эксперт по Ближнему Востоку Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign Relations) Келли Петилло.

В чем причина пассивности ливанской армии

Слабость государства проявляется и в пассивности ливанской армии. Перед ней возникла дилемма, в первую очередь, на юге страны. В соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН армия Ливана взаимодействует там с миротворческими силами ООН UNFIL (United Nations Interim Force in Lebanon). Численность каждой из сторон - 15 тысяч военнослужащих.

Боевики "Хезболлах" в Ливане Фото: Anwar Amro/AFP/Getty Images

Их присутствие здесь - следствие войны 2006 года, когда Израиль занял позиции на юге Ливана. Считалось, что в случае отхода израильской армии присутствовать и контролировать ситуацию в этом регионе должны ливанские военнослужащие вместе с миротворцами ООН, не допуская появления здесь других ливанских негосударственных вооруженных формирований. Но "Хезболлах" не соблюдает эту договоренность и по-прежнему занимает позиции в этом регионе.

В военном отношении ливанская армия сравнительно слаба. В мировом рейтинге индекса Global Firepower она занимает 118 место из 145. Оказать серьезное сопротивление армии Израиля, занимающего в этом рейтинге 17 место, она не может. Не в состоянии ливанская армия взять под контроль и вооруженные формирования "Хезболлах". "В таком случае, - говорит Маркус Шнайдер, - в Ливане снова разгорелась бы гражданская война".

Однако самой большой проблемой ливанской армии была и остается политика государства. Поскольку армия не находится в руках какой-либо одной конфессиональной группы, ее принято считать одним из немногих внеконфессиональных институтов в стране, говорит Шнайдер. "Но армия, конечно, тоже ослаблена национальным и экономическим кризисом. Именно поэтому ей оказывается финансовая поддержка. В основе этого лежит опасение, что крах армии может привести к краху и самого ливанского государства. Но, конечно, армия не может решить политические проблемы государства".