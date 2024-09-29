  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаЛиван

Армия Ливана призвала народ к единству после гибели Насраллы

Сергей Ромашенко
29 сентября 2024 г.

Командование ливанской армии предостерегло народ от междоусобицы после убийства лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы. Патриарх христиан-маронитов Бехала Бутрос призвал народ Ливана к миру.

https://p.dw.com/p/4lCdR
Портреты лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы на траурных мероприятиях в Ливане
Траурные мероприятия в Ливане после гибели лидера "Хезболлах" Хасана НасраллыФото: Mohammed Zaatari/AP/picture alliance

После ликвидации Израилем лидера ливанского радикального движения "Хезболлах" Хасана Насраллы армия Ливана предупредила об угрозе новых конфликтов в стране. "Армейское командование призывает всех граждан сохранять национальное единство и не втягиваться в действия, угрожающие гражданскому миру в эту опасную и чувствительную фазу в истории нашей страны", - говорится в воззвании ливанской армии, обнародованном в воскресенье, 29 сентября.

В заявлении подчеркивается, что Израиль своими ударами реализует разрушительные планы с целью усилить раскол между ливанцами. 

Неясные последствия гибели Хасана Насраллы

Какие последствия будет иметь ликвидация Хасана Насраллы, пока не ясно. На подконтрольных территориях "Хезболлах" действует как самостоятельное государство, обслуживающее инфраструктуру, систему здравоохранения, школы и молодежные программы. "Хезболлах" также является влиятельной политической партией, ее представители занимают в правительстве Ливана министерские посты.

Согласно опросам, "Хезболлах" поддерживают примерно 30 процентов населения Ливана.

Призыв христианского патриарха к миру

Между тем патриарх ливанской церкви христиан-маронитов Бехара Бутрос призвал мировое сообщество после убийства Хасана Насраллы остановить "круговорот войны, убийств и разрушений". "Гибель Хасана Насраллы открыла рану в сердце Ливана. Мировое сообщество должно серьезно позаботиться о том, чтобы в Ливане установился справедливый мир, обеспечивающий права всех людей в регионе", - сказал он в своей воскресной проповеди.

В Ливане почти 70 процентов населения исповедуют ислам. При этом половина приверженцев ислама - шииты, а другая половина - сунниты. Почти треть населения Ливана - христиане. Более половины из них - марониты - представители одной из древнейших христианских конфессий, ведущей свою историю с четвертого века.

В Ливане с 1975 по 1990 годы бушевала кровопролитная гражданская война, в результате которой погибли, по оценкам, 150 тысяч человек. В этой войне представители различных конфессий объединялись друг с другом в альянсы и воевали друг против друга, опираясь в том числе и на поддержку со стороны иностранных государств. Бои велись и между представителями одной и той же конфессии.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Дым на юге Ливана после израильского авиаудара

Ливан в центре конфликта Израиля и "Хезболлах"

Ливан в центре конфликта Израиля и "Хезболлах"

Конфликт между Израилем и "Хезболлах" привел к авиаударам ЦАХАЛ по объектам боевиков в Ливане, что вызвало массовое бегство населения. "Хезболлах" атакует цели на севере Израиля. Фотогалерея DW.
Конфликты24 сентября 2024 г.9 фото
Разрушения в результате израильских ударов по пригородам Бейрута

Израиль нанес десятки ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

Израиль нанес десятки ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

Атакам израильской авиации подверглись, в числе прочего, склады вооружений и ракетные пусковые установки "Хезболлах". Иран на фоне действий Израиля в Ливане и во всем регионе потребовал созыва Совбеза ООН.
Политика29 сентября 2024 г.
Житель одной из деревень на юге Ливана направляется в убежище, спасаясь от авиаударов Израиля, 24 сентября 2024 года

Атаки на объекты "Хезболлах" в Ливане: каковы цели Израиля

Атаки на объекты "Хезболлах" в Ливане: каковы цели Израиля

Израиль утверждает, что удары по объектам "Хезболлах" в Ливане нужны для обеспечения безопасности израильских граждан, особенно на севере страны. Аналитики называют и ряд других причин.
Конфликты25 сентября 2024 г.
Показать еще