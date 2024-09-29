Армия Ливана призвала народ к единству после гибели Насраллы

После ликвидации Израилем лидера ливанского радикального движения "Хезболлах" Хасана Насраллы армия Ливана предупредила об угрозе новых конфликтов в стране. "Армейское командование призывает всех граждан сохранять национальное единство и не втягиваться в действия, угрожающие гражданскому миру в эту опасную и чувствительную фазу в истории нашей страны", - говорится в воззвании ливанской армии, обнародованном в воскресенье, 29 сентября.

В заявлении подчеркивается, что Израиль своими ударами реализует разрушительные планы с целью усилить раскол между ливанцами.

Неясные последствия гибели Хасана Насраллы

Какие последствия будет иметь ликвидация Хасана Насраллы, пока не ясно. На подконтрольных территориях "Хезболлах" действует как самостоятельное государство, обслуживающее инфраструктуру, систему здравоохранения, школы и молодежные программы. "Хезболлах" также является влиятельной политической партией, ее представители занимают в правительстве Ливана министерские посты.

Согласно опросам, "Хезболлах" поддерживают примерно 30 процентов населения Ливана.

Призыв христианского патриарха к миру

Между тем патриарх ливанской церкви христиан-маронитов Бехара Бутрос призвал мировое сообщество после убийства Хасана Насраллы остановить "круговорот войны, убийств и разрушений". "Гибель Хасана Насраллы открыла рану в сердце Ливана. Мировое сообщество должно серьезно позаботиться о том, чтобы в Ливане установился справедливый мир, обеспечивающий права всех людей в регионе", - сказал он в своей воскресной проповеди.

В Ливане почти 70 процентов населения исповедуют ислам. При этом половина приверженцев ислама - шииты, а другая половина - сунниты. Почти треть населения Ливана - христиане. Более половины из них - марониты - представители одной из древнейших христианских конфессий, ведущей свою историю с четвертого века.

В Ливане с 1975 по 1990 годы бушевала кровопролитная гражданская война, в результате которой погибли, по оценкам, 150 тысяч человек. В этой войне представители различных конфессий объединялись друг с другом в альянсы и воевали друг против друга, опираясь в том числе и на поддержку со стороны иностранных государств. Бои велись и между представителями одной и той же конфессии.