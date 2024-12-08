ЦАХАЛ объявил о входе в буферную зону на границе с Сирией

Премьер Израиля Нетаньяху в ходе визита на Голанские высоты заявил, что приказал ЦАХАЛ занять позиции на Голанах. День падения режима Асада в Сирии он назвал "историческим".

Учитывая развитие ситуации в Сирии, ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне на границе с Сирией "и в ряде других мест", где это было необходимо для их защиты, "чтобы обеспечить безопасность общин Голанских высот и граждан Израиля". Такое заявление обнародовала Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram в воскресенье, 8 декабря.

"Мы подчеркиваем, что ЦАХАЛ не вмешивается во внутренние события в Сирии, - говорится далее в сообщении. - ЦАХАЛ будет продолжать свои действия столько, сколько потребуется, чтобы сохранить буферную зону и защитить Израиль и его гражданское население".

Визит Нетаньяху на Голанские высоты

В тот же день, 8 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал свержение режима Башара Асада в Сирии, назвав день, когда оно произошло, "историческим днем" на Ближнем Востоке. Падение сирийского правителя Асада привело к разрушению одного из центральных блоков "иранской оси зла", заявил израильский премьер в ходе своего визита на Голанские высоты.

При этом он выразил мнение, что свою роль в свержении режима Башара Асада сыграло и упорное противостояние Израиля ливанскому исламистскому движению "Хезболлах" и Ирану, являющимся, по его словам, "важнейшими сторонниками Асада". "Это вызвало цепную реакцию на Ближнем Востоке и усилило тех, кто желал освободиться от притесняющего их режима", - заявил Нетаньяху.

Израильский премьер подчеркнул, что именно он отдал ЦАХАЛ приказ продвинуться в буферную зону на Голанских высотах и взять под контроль этот район, а также "соседние стратегические позиции". "Десятилетнее соглашение с Сирией о буферной зоне рухнуло. Израиль не позволит ни одной враждебной силе установить ее на нашей границе", - цитирует Нетаньяху агентство AFP.

Спор о Голанских высотах

Голанские высоты на протяжении десятилетий остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Израиль в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году захватил значительную часть Голанских высот, а в 1981-м аннексировал ее. США в 2019 году стали единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Наступление повстанцев в Сирии

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль несколько других крупных городов.

8 декабря сирийские повстанцы во главе с суннитской радикальной исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) объявили в эфире государственного телевидения, что они свергли режим Башара Асада.

Со своей стороны Мухаммед Гази аль-Джалали, занимавший при Асаде пост премьер-министра Сирии, сообщил, что у него нет связи с бежавшим из страны президентом и он не знает, где находится Асад и его семья и когда именно тот покинул столицу страны Дамаск.

В тот же день, 8 декабря, МИД РФ сообщил, что Башар Асад "принял решение оставить президентский пост" и покинул Сирию. К настоящему моменту его судьба и место нахождения неизвестны.