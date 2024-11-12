ЛАГ и ОИС призвали Израиль уйти с земель под его контролем

Прочный мир на Ближнем Востоке невозможен, пока Израиль не уйдет из сектора Газа, Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима и с Голанских высот, считают участники саммита в Эр-Рияде.

Страны-участницы Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали Израиль уйти из сектора Газа, Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима, а также с Голанских высот. Подобный шаг поспособствует "справедливому и всеобъемлющему миру" в регионе, заявили участники саммита в Саудовской Аравии в понедельник, 11 ноября, отметив важность соблюдения границ по состоянию на 4 июня 1967 года.

В итоговой декларации также содержится призыв объединить палестинские территории - сектор Газа и Западный берег реки Иордан - в единое палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Кроме того, лидеры стран ЛАГ и ОИС призвали международное сообщество запретить экспорт оружия и боеприпасов в Израиль.

Саммит был организован Эр-Риядом на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В Лигу арабских государств и Организацию исламского сотрудничества входят как страны, признающие государство Израиль, так и категорически отвергающие его региональную интеграцию.

Спор о Голанах

Голанские высоты на протяжении десятилетий остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Израиль в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году захватил значительную часть Голанских высот, а в 1981-м аннексировал ее. США в 2019 году стали единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. Израильская армия проводит против него на юге Ливана военную операцию.