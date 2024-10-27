Нетаньяху: Все цели удара Израиля по Ирану достигнуты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудар по Ирану был точным, мощным и успешным. "Мы пообещали, что ответим на иранскую атаку, и в субботу мы ударили. Атака на Иран была точной и мощной, все цели были достигнуты", - заявил он в воскресенье, 27 октября, в Иерусалиме.

Израильские авиаудар был нанесен в ответ на иранскую атаку, совершенную 1 октября, когда по Израилю было выпущено около двухсот ракет. Большинство из них было перехвачено израильскими силами ПВО.

"Иран атаковал Израиль сотнями баллистических ракет, и эта атака провалилась. Мы сдержали обещание. Военная авиация атаковала Иран и нанесла удар по оборонным объектам и ракетному производству в этой стране", - указал Нетаньяху.

Иран пригрозил дать "продуманный ответ"

Ранее Иран подтвердил факт израильской атаки на военные цели вокруг Тегерана и в других районах, отметив в то же время, что авиаудар причинил "ограниченный ущерб", погибли четверо солдат.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил дать "взвешенный и продуманный" ответ на атаку Израиля. "Дети Ирана пожертвовали своими жизнями, защищая родину. Я приношу соболезнования храбрым солдатам армии, их семьям и героическому народу. Враги Ирана должны знать, что эти храбрые люди бесстрашно защищают свою землю и ответят на любую глупость взвешенно и продуманно", - написал он в своем микроблоге на платформе Х вечером 26 октября.

Из-за израильского авиаудара Иран также запросил внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду на то, что Иран не будет "совершать ошибку" и продолжать эскалацию, а израильская атака положила конец взаимному обмену авиаударами.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.

Иран, который финансирует группировку "Хезболлах", тоже уже дважды наносил удары по территории Израиля с помощью беспилотников и баллистических ракет, требуя прекратить военные операции Израиля в секторе Газа