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Израиль отрицает, что заранее уведомил Иран о ракетной атаке

Ася Миллер
27 октября 2024 г.

Израиль не предупреждал Иран о готовящемся авиаударе, его целях и возможных последствиях для Тегерана в случае ответа на атаку, заявили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви (слева) руководит атакой по территории Ирана из командного центра ВВС Израиля в Тель-Авиве
Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви (слева) руководит атакой по территории Ирана из командного центра ВВС Израиля в Тель-АвивеФото: Israel Mod/ZUMA Press Wire/picture alliance

Пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в субботу, 26 октября, опровергла сообщения ряда СМИ о том, что израильская сторона накануне ночного авиаудара по территории Ирана через третьих лиц якобы предупредила Тегеран о планируемой атаке и ее целях, а также предостерегла руководство страны от ответных действий. "Израиль не уведомил Иран перед атакой - ни о времени, ни о целях, ни о масштабе атаки", - цитирует заявление канцелярии Нетаньяху издание The Times of Israel.

Ранее телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщал, что о готовящемся израильском авиаударе Иран предупредила Россия, поделившись с иранской стороной разведданными для "снижения эскалации в регионе".

Авиаудары Израиля по военным целям в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 26 октября нанесла серию авиаударов по территории Ирана. По заявлению израильских военных, бомбардировки стали ответом на многочисленные атаки Ирана и его союзников в последние месяцы. Утром ЦАХАЛ отчитался об успешном завершении операции, в ходе которой были нанесены "точные удары" по предприятиям по производству ракет, ракетным комплексам и другим военным объектам.

Вооруженные силы Ирана сообщили о гибели в результате израильской атаки двух военнослужащих иранской армии. В сообщении ВС Ирана говорится, что силы ПВО отразили атаку Израиля, но в некоторых районах был нанесен "ограниченный" ущерб.

Ядерные объекты Ирана не пострадали

Ядерные объекты Ирана в результате израильских ударов не пострадали, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Инспекторы МАГАТЭ в Иране находятся в безопасности и "продолжают свою важную работу", написал Гросси в соцсети Х, призвав к благоразумию и сдержанности в отношении "действий, способных поставить под угрозу безопасность и сохранность ядерных и других радиоактивных материалов".

Страны ЕС и США призвали к деэскалации ситуации на Ближнем Востоке

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал Иран отказаться от ответных действий. "Теперь этому должен быть положен конец. Тогда появится возможность для мирного процесса на Ближнем Востоке", - написал он в соцсети X. Для этого, по словам Шольца, необходимо прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС.

Министерство иностранных дел Франции также настоятельно призвало все стороны "воздержаться от эскалации и избегать любых действий, которые могут усилить крайнюю напряженность в регионе". В свою очередь представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт на встрече с журналистами назвал "целенаправленные израильские удары по военным целям" в Иране "мерой самообороны", призвав Тегеран "прекратить атаки на Израиль, чтобы этот цикл боевых действий закончился без дальнейшей эскалации". Саветт также подчеркнул, что США не участвовали в военной операции Израиля против Ирана.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.

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