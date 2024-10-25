Израильская армия нанесла удары по военным целям в Иране

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ответные "целенаправленные удары" по иранским военным объектам, в том числе в Тегеране.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении в ночь на субботу, 26 октября, ответной атаки на неназванные военные объекты в Иране.

"В ответ на многомесячные непрерывные атаки иранского режима на Государство Израиль Армия обороны Израиля прямо сейчас наносит точечные удары по военным целям в Иране", - говорится в заявлении ЦАХАЛ.

По данным NBC News, целями Израиля стали казармы и склад оружия в Тегеране. Агентство Fars, в свою очередь, сообщило, что объектами ударов с воздуха были военные базы на юге и юго-западе Тегерана.

Как сообщили госСМИ Ирана, оба аэропорта в Тегеране во время атаки работали в "нормальном режиме". Однако позже власти полностью закрыли воздушное пространство. По данным госинформагентства Irna со ссылкой на источники в экстренных службах, жертв в Тегеране не зафиксировано, в столице с сильными перебоями работает интернет. Также полностью закрыто воздушное пространство над Ираком.

Сообщается минимум о семи взрывах, которые слышали жители Тегерана и Кереджа - северного пригорода столицы. Источник взрывов неизвестен, но в эфире государственного телевидения Ирана прозвучала версия о том, что это могла быть работа ПВО.

ЦАХАЛ: Миссия выполнена

Позже агентства со ссылкой на местные СМИ сообщили о сильном взрыве и "продолжительном грохоте" в центре иранской столицы, а также о работе ПВО. По данным телеканала ABC News, удары израильской армии по объектам на территории Ирана продолжаются. Израильские телеканалы, ссылаясь на собственные источники, сообщают о второй волне ударов по Ирану. Американский новостной портал Axios сообщил о второй и третьей волне атак.

По информации телеканала Channel 12, который ссылается на иранские источники, среди объектов, которые подвергаются ударам, командный пункт Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Утром в субботу представители израильской армии заявили о завершении операции в Иране. "Наши самолеты благополучно вернулись домой, - говорится в заявлении ЦАХАЛ. - Ответный удар завершен, миссия выполнена".

Официальные лица в Исламской Республике на момент публикации новости ситуацию не прокомментировали.

SANA: Сирийские силы ПВО перехватили израильские ракеты

Сирийское госинформагентство SANA сообщило об авиаударах, нанесенных по военным объектам в центральной и южной частях Сирии. При этом отмечается, что израильские ракеты, запущенные "со стороны оккупированных Израилем сирийских Голанских высот и ливанских территорий", перехвачены сирийскими силами ПВО.

Ранее в субботу cирийское гостелевидение сообщило, что взрывы были слышны также в сельской местности близ Дамаска и центральном регионе страны. При этом в заявлении ЦАХАЛ об атаке целей в Сирии не упоминается.

Атаку ЦАХАЛ на объекты в Иране прокомментировали в Белом доме - представитель администрации президента США назвал ее "маневром в целях самообороны" Израиля. Вашингтон был предупрежден об ударах по Ирану незадолго до начала операции, но не причастен к ней, передает его слова агентство dpa.

Израиль мог отложить атаку по Ирану из-за утечки секретных данных

Днем ранее британское издание The Times писало, что Израиль отложил ответный удар по Ирану из-за утечки конфиденциальной военной информации США.

Сверхсекретная информация была опубликована в проиранском Telegram-канале за неделю до этого - по всей видимости, она представляла собой оценку США вероятного ответа Израиля. ЦАХАЛ был обеспокоен тем, что утечка может помочь Ирану предсказать атаку, и разработал альтернативный план, утверждали источники The Times. При этом целями Израиля не должны были стать ядерные и нефтяные объекты Ирана, писали ранее СМИ.

Масштабная атака Ирана на Израиль 1 октября

Удары ЦАХАЛ по Ирану произошли после того, как 1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю, выпустив по территории страны около 200 ракет, большинство из которых были перехвачены силами ПВО. Тегеран назвал обстрел ответом на убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы и лидера террористического исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари указал, что Иран, выпустив ракеты, намеревался "убить тысячи" мирных жителей Израиля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил "большую ошибку и заплатит за нее".

19 октября, после того как беспилотник, выпущенный из Ливана, атаковал в городе Кейсария частную резиденцию Нетаньяху, израильский премьер обвинил Тегеран и союзников в попытке убить его самого и его жену. Нетаньяху пригрозил, что Иран и его союзники "заплатят большую цену", если попытаются навредить гражданам Израиля.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.