Атака на нефтяные объекты Ирана ударит по мировой экономике

В случае ответного удара Израиля по нефтяным объектам Ирана цены на нефть могут стать трехзначными. Какие цели могут быть поражены и чем это грозит мировой экономике?

Когда 1 октября 2024 года Иран выпустил по Израилю примерно 180 баллистических ракет, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что Тегеран совершил "большую ошибку" и "заплатит за нее".

Первый крупный удар Ирана по Израилю в апреле 2024 года - 300 беспилотников и ракет - вызвал ограниченный ответ. Но на этот раз израильские официальные лица пообещали "значительное возмездие", что подстегнуло предположения о том, что Израиль может нанести удар по нефтяной, военной и ядерной инфраструктуре Ирана.

Нетаньяху находится под сильным давлением со стороны некоторых высокопоставленных израильских чиновников, включая бывшего премьер-министра Яира Лапида, которые требуют нанести удар по "самым болезненным целям" в Иране. В свою очередь президент США Джо Байден заявил 4 октября, что на месте Израиля он бы подумал об альтернативах ударам по иранским нефтяным месторождениям.

Цены на нефть растут из-за риска эскалации

После последних ударов Ирана цены на нефть резко взлетели. За неделю нефть марки Brent подорожала на 17 процентов до 74 евро. Хотя позднее цены снова снизились после того, как поддерживаемое Ираном радикальное шиитское движение "Хезболлах" просигнализировало о готовности к прекращению огня в конфликте с Израилем.

Если Израиль нанесет удар по одному из иранских нефтеперерабатывающих заводов, это может нанести ущерб внутренним поставкам Фото: Vahid Salemi/AP/picture alliance

Если Израилю удастся нанести ущерб наиболее важным нефтяным объектам Ирана, это может привести к исчезновению с мирового рынка ежедневно почти 2 млн баррелей нефти, что заставило некоторых трейдеров предположить возвращение к трехзначным ценам на нефть. В последний раз цена на нефть преодолевала отметку в 100 долларов вскоре после того, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года.

Достигнет ли цена 200 долларов за баррель?

"Если Израиль уничтожит нефтяные объекты в Иране, цены на нефть легко могут подняться до 200 долларов", - заявил на прошлой неделе американской телекомпании CNBC Бьярне Шильдроп, главный аналитик по сырьевым товарам шведского банка SEB.

Экспорт Ирана, одного из крупнейших в мире производителей нефти, находится под жесткими международными санкциями, введенными Западом из-за ядерных амбиций Тегерана. Несмотря на это, по данным энергетической аналитической компании Vortexa, экспорт иранской нефти в мае достиг пятилетнего максимума - 1,7 млн баррелей. Около 90 процентов сырья поставляется в Китай. В основном нелегально, с использованием так называемого "теневого флота", состоящего из почти 400 танкеров, которые транспортируют нефть в обход санкций.

"Иранская экономика в огромной степени зависит от доходов, получаемых от экспорта нефти", - сказала DW Кароль Нахле, генеральный директор лондонской консалтинговой компании Crystol Energy. "Любой сбой в получении этих доходов будет иметь серьезные последствия для экономики".

По каким объектам может ударить Израиль?

Если Израиль действительно нацелится на нефтяную инфраструктуруИрана, атака на остров Харк, вероятно, будет наиболее разрушительной. Там находится главный экспортный нефтяной терминал Ирана, который играет важнейшую роль как в официальной, так и в тайной торговле нефтью.

Расположенный в Персидском заливе, примерно в 40 км от иранского побережья, остров Харк располагает огромными огромными возможностями для хранения нефти, что позволяет ему обрабатывать девять десятых нефти экспортируемой Исламской Республикой. Большинство иранских танкеров загружаются с острова Харк, поэтому любые перебои могут серьезно повлиять на исполнение Ираном экспортных обязательств.

Среди других возможных целей - нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Звезда Персидского залива", расположенный в портовом городе Бендер-Аббасе на юге Персидского залива, который играет ключевую роль в экспорте сырой нефти. В нем также находятся военные объекты. НПЗ в Абадане, расположенный на юго-западе страны, где возможна добыча 400 тыс. баррелей нефти в день, жизненно важен для внутреннего потребления Ирана.

Месторождение "Южный Парс", расположенное в Персидском заливе, является крупнейшим в мире месторождением природного газа, которое Иран делит с Катаром. Здесь содержится около 8 процентов мировых запасов газа. "Южный Парс" является основным источником дохода для Ирана. Кроме того, есть нефтяные терминалы в Бушере, расположенные рядом с одноименной атомной станцией, поэтому Израиль может нанести двойной удар, если решит атаковать этот регион.

"Изобилие поставок" пока сдерживает цену на нефть

Рост цен на нефть в некоторой степени сдерживается "изобилием поставок" на мировом рынке, сказала Нахле, отметив, что ОПЕК+ располагает почти 5 млн баррелей свободной нефти ежедневно. В то же время спрос растет не так быстро, сказала она, поскольку аппетит Китая к нефти пострадал из-за вялого восстановления экономики после пандемии COVID-19.

Но эти запасы могут быстро иссякнуть в случае возникновения более широкого регионального конфликта. Тегеран неоднократно угрожал блокировать Ормузский пролив, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти. Вместе с регулярными атаками поддерживаемых Ираном хуситов на суда в Красном море, это добавит проблем в торговле морским путем. На этой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пригрозил "еще более сильным ответом" на любую атаку Израиля на его инфраструктуру.

Нефть не играет такой важной роли в энергопотреблении, как это было в 70-е годы, полагают эксперты. Фото: ARUN SANKAR/AFP

Некоторые наблюдатели сравнивают обострение напряженности на Ближнем Востоке с нефтяным кризисом 1970-х годов, вызванным войной между Израилем и несколькими арабскими государствами, в результате которой цены на нефть выросли в четыре раза. Но Нахле считает такие оценки необоснованными. "Нефть не играет такой важной роли в энергопотреблении, как это было в 70-е годы. Тогда она удовлетворяла 50 процентов энергетических потребностей во всем мире", - говорит она. "Ближний Восток больше не является единственным производителем", - добавила эксперт, отметив рост добычи в США, Бразилии, Канаде и Гайане.

Ответные меры Израиля могут быть символическими

Авнер Коэн, профессор Института международных исследований Миддлбери в Монтерее (США), не считает, что атака Израиля на Иран неизбежна. Хотя удары по нефтяным объектам Ирана "не исключены", Коэн говорит, что Израиль, скорее всего, нанесет удар по режимным и военным объектам, включая те, которые принадлежат Корпусу стражей исламской революции (КСИР). "Если Израиль нанесет удар по крупным экономическим интересам, таким как нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы, ущерб мировой экономике может быть ощутим", - сказал он DW, добавив, что надеется, что Нетаньяху "будет достаточно умен, чтобы не предпринимать таких действий". Любой длительный скачок цен на энергоносители может привести к возвращению более высоких процентных ставок, что ослабит мировую экономику, снизив потребительские расходы и инвестиции в бизнес.

Учитывая, что до президентских выборов в США остается меньше месяца и Вашингтон усиливает давление на Нетаньяху, Коэн считает, что ответные меры Израиля могут быть скорее символическими, чтобы не вынудить Тегеран к дальнейшей эскалации. "Обе страны [Иран и Израиль] не хотят создавать замкнутый круг насилия, который привел бы к войне на истощение. Это было бы плохо для обеих стран, могло бы вынудить США вмешаться и привело бы к еще большему хаосу на Ближнем Востоке", - сказал он.

В то же время между двумя сторонами нет связи, нет ясности в том, какой может быть "красная линия", и очень мало посредников, которые могли бы повлиять как на Иран, так и на Израиль. Так что вероятность ошибки очень велика".