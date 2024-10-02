США и Израиль обсуждают ответ на иранскую атаку

Белый дом ведет переговоры с Израилем о возможном ответе на массированный ракетный удар Ирана, нанесенный ранее по израильской территории. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил журналистам президент США Джо Байден. Он отметил, что его команда поддерживала контакт с израильскими коллегами во время иранской атаки, а также сообщил, что вскоре обсудит необходимую реакцию Израиля с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху.

Байден подчеркнул, что атака Ирана была "сорвана" благодаря военному потенциалу США и Израиля. Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари утверждал, что большинство ракет, выпущенных Ираном, были сбиты Израилем, США и другими неназванными странами-союзниками.

Харрис: Иран - "дестабилизирующая сила" на Ближнем Востоке

Ранее в тот же день вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис осудила "безрассудное и наглое" нападение Ирана, назвав это государство "опасной и дестабилизирующей силой" на Ближнем Востоке. "Я всегда буду гарантировать, что Израиль сможет защитить себя от Ирана и поддерживаемых Ираном террористических формирований. Моя приверженность безопасности Израиля неколебима" - отметила Харрис.

Совбез ООН проведет экстренное заседание

После иранского удара по Израилю Совет Безопасности ООН проведет в Нью-Йорке экстренное заседание по Ближнему Востоку. Оно состоится 2 октября, сообщило представительство Швейцарии при Совбезе.

Иран атаковал Израиль ракетами

Иран вечером 1 октября выпустил по Израилю более 180 баллистических ракет. Как заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана, атака на Израиль стала ответом на убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы и лидера радикального исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари указал, что Иран, выпустив ракеты, намеревался "убить тысячи" мирных жителей Израиля. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил "большую ошибку и заплатит за нее".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов в Бейруте были убиты несколько руководителей террористической группировки. 30 сентября Израиль начал "ограниченную" наземную операцию против целей "Хезболлах" на приграничной территории на юге Ливана.