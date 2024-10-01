Иран атаковал Израиль ракетами: что известно

Иран выпустил по Израилю более 180 баллистических ракет. Большинство из них были сбиты. В израильской армии утверждают, что Иран намеревался "убить тысячи" мирных жителей.

Иран вечером во вторник, 1 октября, подверг Израиль второму за полгода массированному ракетному удару. По данным израильских СМИ, Иран со своей территории выпустил по Израилю более 180 баллистических ракет. Большинство из них были сбиты Израилем и "оборонительной коалицией во главе с США", сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

В результате иранской атаки, согласно последним данным, погиб один человек в районе города Иерихон на Западном берегу реки Иордан, еще два человека получили легкие осколочные ранения в Тель-Авиве, пишет The Times of Israel.

КСИР: 90% ракет поразили цели в Израиле

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана утверждает, что 90% выпущенных ракет поразили цели на территории Израиля. Среди таких целей названы, в частности, авиабазы, радиолокационные станции, а также службы безопасности, которые планировали убийства высокопоставленных членов радикальных исламистских группировок ХАМАС и Хезболлах.

По утверждению КСИР, массированный ракетный удар по Израилю является ответом на убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы и лидера радикального исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Президент Ирана: Дан "решительный ответ" на израильскую "агрессию"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал атаку "решительным ответом" на "агрессию" Израиля, который был дан с целью установления "мира и безопасности в регионе".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю тем, что удары "станут сильнее и болезненнее". Аналогичные угрозы прозвучали от КСИР: "Если Израиль ответит, мы ударим по нему в тысячу раз сильнее".

ЦАХАЛ: Иран намеревался убить "тысячи" мирных жителей

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил агентству AFP, что атака Ирана была направлена на "убийство тысяч" гражданских лиц. "Намерение убить мирных жителей беспрецедентно", - указал он. Хагари назвал атаку Ирана "опасной эскалацией", у которой будут "последствия".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также отметил, что план Ирана был "сорван" благодаря передовой системе израильской ПВО. По словам Нетаньяху, Иран, атаковав Израиль, совершил "большую ошибку", за которую он "заплатит".

Израиль грозит Ирану "неожиданными" ответными ударами

Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви подчеркнул, что израильские военные нанесут ответные удары по Ирану. "Мы выберем, когда мы ответим, и докажем, что у нас есть возможности наносить четкие и неожиданные удары, в соответствии с решениями политического руководства", - приводят его слова израильские СМИ.

Госдеп США: Атака Ирана - "наглая и неприемлемая"

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер призвал все страны мира присоединиться к осуждению Ирана за его "наглый и неприемлемый" ракетный удар по Израилю. По словам Миллера, США и ряд других неназванных стран-партнеров помогли Израилю отразить иранскую атаку. В частности, по данным Пентагона, два эсминца ВМС США вечером 1 октября выпустили около десяти ракет-перехватчиков по иранским ракетам, направлявшихся в сторону Израиля. Миллер также пригрозил Ирану "последствиями", но отказался раскрыть подробности.

Президент США Джо Байден также заявил, что его администрация совместно с властями Израиля "активно обсуждает" варианты возможных ответов на иранскую атаку.

В апреле Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет

В апреле этого года Иран напрямую атаковал Израиль со своей территории, выпустив по государству более 300 дронов и ракет. 99% из них были сбиты. В апрельской атаке на Израиль также участвовало движение "Хезболлах", которое наносило удары по Голанским высотам.

Поводом для атаки стал удар по зданию иранского консульства в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. Тегеран обвинил в произошедшем Израиль и объявил о беспрецедентной акции возмездия.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов в Бейруте были убиты несколько руководителей террористической группировки. 30 сентября Израиль начал "ограниченную" наземную операцию против целей "Хезболлах" на приграничной территории на юге Ливана.