Премьер Израиля угрожает Ирану после атаки на его резиденцию

Попытка Тегерана и его союзников "убить меня и мою жену была серьезной ошибкой", заявил премьер Израиля Нетаньяху после удара дрона по его частной резиденции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран и союзников Тегерана в попытке убить его и его жену после того, как беспилотник, выпущенный из Ливана, атаковал частную резиденцию главы израильского правительства в городе Кейсария. "Сегодняшняя попытка проиранской группировки "Хезболлах" убить меня и мою жену была серьезной ошибкой", - написал Нетаньяху в соцсети X в субботу, 19 октября. "Это не остановит ни меня, ни государство Израиль от продолжения справедливой войны против наших врагов, чтобы обеспечить наше будущее", - добавил премьер.

Иран и его союзники "заплатят тяжелую цену", если попытаются навредить гражданам Израиля, пригрозил Нетаньяху, добавив, что Израиль продолжит "уничтожать террористов и тех, кто их посылает".

Атаку беспилотника на частную резиденцию израильского премьера организовало ливанское радикальное движение "Хезболлах", сообщило иранское госагентство Irna со ссылкой на постоянного представителя Исламской Республики при ООН.

Лондон обсудил с Нетаньяху остановку войны с ХАМАС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 19 октября позвонил Нетаньяху и выразил ему свою "встревоженность" в связи с новостями об атаке ливанского беспилотника.

Стармер также обсудил со своим израильским коллегой возможность "остановить боевые действия" в секторе Газа после убийства главаря террористической организации ХАМАС Яхьи Синвара. Кроме того, Стармер подчеркнул, что важно доставлять в сектор Газа "гораздо больше помощи", говорится в пресс-релизе офиса британского премьера .

Дрон из Ливана атаковал частный дом Нетаньяху

Запущенный из Ливана беспилотник врезался в частную резиденцию Биньямина Нетаньяху в Кейсарии утром 19 октября, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Еще два дрона были перехвачены. Ни сам Нетаньяху, ни его супруга не находились в здании во время атаки.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.