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Дрон из Ливана атаковал частный дом Нетаньяху в Кейсарии

Евгений Жуков
19 октября 2024 г.

Канцелярия израильского премьер-министра подтвердила, что целью атаки дрона, прилетевшего из Ливана, была частная резиденция Биньямина Нетаньяху. Ни он сам, ни его жена не находились в здании, никто не пострадал.

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Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля
Биньямин НетаньяхуФото: Kira Hofmann/picture alliance/AA/photothek.de

Запущенный из Ливана беспилотник врезался в здание в городе Кейсария в центре Израиля, сообщила утром в субботу, 19 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), уточнив, что еще два дрона были перехвачены. По данным израильских военных, в результате удара никто не пострадал.

Пресс-служба премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху подтвердила, что была атакована частная резиденция главы правительства, однако ни сам Нетаньяху, ни его супруга не находились в здании во время атаки.

Также была объявлена воздушная тревога в целом ряде областей на севере Израиля, а также в крупнейшем городе страны Тель-Авиве. По данным ЦАХАЛ, беспилотник направлялся к военной базе Глилот, расположенной под Тель-Авивом.

Между тем власти Ливана сообщили, что в результате израильского удара, нанесенного по шоссе возле города Джуния к северу от Бейрута, погибли два человека - муж и жена, находившиеся в автомобиле.

После того как 17 октября стало известно о том, что в секторе Газа был убит лидер террористической организации ХАМАС Яхьи Синвара, поддерживаемое Ираном ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах" объявило о "новой фазе эскалации" в военном конфликте с Израилем.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.

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