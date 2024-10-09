Нетаньяху сообщил ливанцам об убийстве преемников Насраллы

Вслед за давним лидером "Хезболлах" Насраллой были убиты его преемник и преемник преемника, заявил премьер Израиля. У Израиля есть право защищать себя, подчеркнул Нетаньяху.

Армия Израиля убила преемника давнего лидера исламского радикального движения "Хезболлах" Хасана Насраллы, а затем - следующего преемника, заявил в обращении к гражданам Ливана вечером во вторник, 8 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"У Израиля есть право защищать себя. У Израиля есть и право победить, и он это сделает. Мы ослабили возможности "Хезболлах". Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, и преемника Насраллы, и его преемника", - сказал Нетаньяху, обращаясь к ливанцам на английском языке.

Убийство Хасана Насраллы

Хасан Насралла, возглавлявший "Хезболлах" более 30 лет, был убит в результате израильского авиаудара, нанесенного вечером 27 сентября по штабу движения в квартале Дахия в южной части Бейрута. Преемником Насраллы стал его двоюродный брат по матери Хашем Сафиеддин, который до этого был главой исполнительного совета "Хезболлах". Движение "Хезболлах" имя нового лидера официально не объявляло.

Телеканал "Аль-Арабия" 5 октября сообщил, что предшествовавшей ночью Хашем Сафиеддин тоже был убит в результате израильского авиаудара по Бейруту. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) его убийство официально не подтверждала, но 8 октября, за несколько часов до обращения Нетаньяху, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Сафиеддин "вероятно, был убит" в результате удара по Бейруту. Имя следующего за Сафиеддином преемника Насраллы Биньямин Нетаньяху в обращении к ливанцам не назвал.