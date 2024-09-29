"Хезболлах" нашла тело Хасана Насраллы

Ливанское радикальное движение "Хеболлах" нашло тело своего погибшего лидера Хасана Насраллы, сообщают СМИ. По их данным, на теле Насраллы нет открытых ран. Это значит, что он мог умереть от удара взрывной волны.

Ливанская радикальная группировка "Хезболлах" нашла тело своего погибшего лидера Хасана Насраллы. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщают со ссылкой на источники в самом движении информагентства Reuters и AFP. По их данным, на теле Насраллы нет открытых ран. Это значит, что он мог умереть от удара взрывной волны.

"Его тело было найдено в субботу и после омовения помещено в саван", - рассказал журналистам источник в "Хезболлах". По его словам, дата церемонии прощания и похорон Насраллы еще не назначена.

Насралла был убит 27 сентября в результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по подземному командному центру движения в пригороде Бейрута. По словам очевидцев, от штаб-квартиры "Хезболлах", остались лишь руины и гигантский кратер глубиной 30 метров. Насралла возглавлял радикальное шиитское движение в Ливане более 30 лет. Судя по всему, вместе с ним были убиты еще несколько высокопоставленных командиров группировки - а также, по иранским данным, заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана

Армия обороны Израиля 29 сентября отчиталась о нанесении ударов еще по 120 объектам "Хезболлах" на юге Ливана и в глубине территории страны. В числе этих целей были командные пункты боевиков, склады с оружием и инфраструктура террористов, уточнили в ЦАХАЛ.

Кроме того, израильские военные заявили о ликвидации еще одного командира группировки Набиля Каука. В "Хезболлах" эту информацию пока не комментировали, однако сторонники движения публиковали сообщения о гибели Каука еще накануне.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана сообщил, что за день в результате ударов Израиля в Ливане погибли 77 человек. Сколько из них были боевиками "Хезболлах", не уточняется.

Израильские военные также сообщили о перехвате снаряда, выпущенного с территории Ливана по северному Израилю. В крупнейшем портовом городе Хайфа и в окрестностях звучали сирены.

Израиль также нанес удар по территории Йемена

Согласно заявлению ЦАХАЛ, 29 сентября десятки израильских истребителей также нанесли воздушные удары по объектам "террористического режима хуситов" в Йемене. Агентство dpa со ссылкой на очевидцев сообщает о взрывах в городе Ходейда на западе страны: ударам подверглись порт и две электростанции. Израильские военные заявили, что через порт Ходейды перевозилось иранское оружие.

Подконтрольные хуситам йеменские СМИ заявили о гибели четырех человек и ранении еще 33 в результате этой атаки.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль начал проведение "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни людей, в том числе женщины и дети.

На фоне войны между Израилем и террористами ХАМАС йеменские хуситы с начала октября 2023 года атакуют коммерческие и военные суда в Красном море с помощью ударных беспилотников и ракет, мотивируя это поддержкой палестинцев. Первый воздушный удар по хуситам Израиль нанес 20 июля. Целью тогда также были объекты в районе порта Ходейды, включая нефтехранилище.