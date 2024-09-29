"Хезболлах" нашла тело Хасана Насраллы

"Хезболлах" нашла тело Хасана Насраллы29 сентября 2024 г.
Ливанская радикальная группировка "Хезболлах" нашла тело своего погибшего лидера Хасана Насраллы. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщают со ссылкой на источники в самом движении информагентства Reuters и AFP. По их данным, на теле Насраллы нет открытых ран. Это значит, что он мог умереть от удара взрывной волны.
"Его тело было найдено в субботу и после омовения помещено в саван", - рассказал журналистам источник в "Хезболлах". По его словам, дата церемонии прощания и похорон Насраллы еще не назначена.
Насралла был убит 27 сентября в результате авиаударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по подземному командному центру движения в пригороде Бейрута. По словам очевидцев, от штаб-квартиры "Хезболлах", остались лишь руины и гигантский кратер глубиной 30 метров. Насралла возглавлял радикальное шиитское движение в Ливане более 30 лет. Судя по всему, вместе с ним были убиты еще несколько высокопоставленных командиров группировки - а также, по иранским данным, заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Израиль продолжает наносить удары по территории Ливана
Армия обороны Израиля 29 сентября отчиталась о нанесении ударов еще по 120 объектам "Хезболлах" на юге Ливана и в глубине территории страны. В числе этих целей были командные пункты боевиков, склады с оружием и инфраструктура террористов, уточнили в ЦАХАЛ.
Кроме того, израильские военные заявили о ликвидации еще одного командира группировки Набиля Каука. В "Хезболлах" эту информацию пока не комментировали, однако сторонники движения публиковали сообщения о гибели Каука еще накануне.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на Министерство здравоохранения Ливана сообщил, что за день в результате ударов Израиля в Ливане погибли 77 человек. Сколько из них были боевиками "Хезболлах", не уточняется.
Израильские военные также сообщили о перехвате снаряда, выпущенного с территории Ливана по северному Израилю. В крупнейшем портовом городе Хайфа и в окрестностях звучали сирены.
Израиль также нанес удар по территории Йемена
Согласно заявлению ЦАХАЛ, 29 сентября десятки израильских истребителей также нанесли воздушные удары по объектам "террористического режима хуситов" в Йемене. Агентство dpa со ссылкой на очевидцев сообщает о взрывах в городе Ходейда на западе страны: ударам подверглись порт и две электростанции. Израильские военные заявили, что через порт Ходейды перевозилось иранское оружие.
Подконтрольные хуситам йеменские СМИ заявили о гибели четырех человек и ранении еще 33 в результате этой атаки.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.
Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.
Во второй половине сентября 2024 года Израиль начал проведение "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни людей, в том числе женщины и дети.
На фоне войны между Израилем и террористами ХАМАС йеменские хуситы с начала октября 2023 года атакуют коммерческие и военные суда в Красном море с помощью ударных беспилотников и ракет, мотивируя это поддержкой палестинцев. Первый воздушный удар по хуситам Израиль нанес 20 июля. Целью тогда также были объекты в районе порта Ходейды, включая нефтехранилище.