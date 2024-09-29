Израиль заявил о ликвидации еще одного командира "Хезболлах"

Израильские военные сообщили, что уничтожен еще один высокопоставленный командир "Хезболлах" - Набиль Каук. Сами боевики эту информацию пока не комментировали.

Высокопоставленный представитель радикального шиитского движения "Хезболлах" Набиль Каук был ликвидирован накануне в результате израильского авиаудара по объектам группировки в Бейруте, объявила в воскресенье, 29 сентября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). В "Хезболлах" пока не комментировали эту информацию, однако сторонники группировки с субботы публикуют сообщения о гибели Каука.

По данным ЦАХАЛ, Каук был командиром "подразделения превентивной безопасности" "Хезболлах" и высокопоставленным членом центрального совета террористической группировки. Он "принимал непосредственное участие в организации террористических атак против Израиля и его граждан, в том числе в последние дни", заявили израильские военные.

Днем ранее стало известно об уничтожении лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы в результате авиаударов ЦАХАЛ по подземному командному центру группировки в пригороде Бейрута. Кроме того, как сообщило иранское новостное госагентство Irna, в результате той же израильской атаки погиб заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Аббас Нилфорушан, направленный в Ливан из Ирана для помощи "Хезболлах". 29 сентября власти Ирана официально прокомментировали гибель Нилфорушана - глава МИД страны Аббас Аракчи заявил, что убийство замкомандующего КСИР "не останется без ответа".

Израиль сообщил о перехвате беспилотника из Ирака

После подтверждения гибели Насраллы Израиль продолжил наносить авиаудары по Бейруту, а боевики "Хезболлах" - обстреливать территорию Израиля. Кроме того, израильские военные сообщили о перехвате ракет и беспилотников из других стран. Так, 28 сентября была перехвачена ракета из Йемена, а 29 сентября стало известно о запуске беспилотника с территории Ирака.

Согласно официальной информации, израильский военный корабль перехватил дрон, направлявшийся в сторону Эйлата. Незадолго до этого в городе, расположенном в самой южной точке Израиля, сработала воздушная тревога. Исламистское проиранское ополчение в Ираке заявило, что его боевики атаковали "ключевую цель" в Эйлате. Группировка опубликовала видео предполагаемого запуска беспилотника, при этом на кадрах также демонстрировалась фотография убитого лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы.

С начала войны Израиля против террористической группировки ХАМАС страна неоднократно подвергалась нападениям со стороны так называемой "Оси сопротивления" союзников Ирана. К ним, в частности, относятся ополченцы в Ираке и повстанцы-хуситы в Йемене. В Тегеране после убийства Хасана Насраллы заявили, что намерены продолжить поддержку противников Израиля: как пишут иранские СМИ, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что "группы сопротивления" продолжат противостоять Израилю с помощью Ирана. Одновременно Иран на фоне боевых действий Израиля в Ливане потребовал созвать Совет Безопасности ООН.

США и Китай призывают стороны конфликта к прекращению огня

Президент США Джо Байден призвал остановить боевые действия на Ближнем Востоке. "Пришло время для прекращения огня", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, неизбежно ли наземное наступление Израиля в Ливане. Глава Белого дома при этом утвердительно ответил на вопрос, будут ли Соединенные Штаты реагировать в случае ракетных атак со стороны проиранских группировок на военные корабли США в Красном море.

Ранее Байден, комментируя израильскую операцию, заявил, что не знал о ее подготовке. При этом ликвидацию Насраллы президент США назвал "мерой справедливости для многих жертв" в ходе "сорокалетнего террора" группировки. Среди жертв Насраллы - тысячи гражданских лиц из США, Израиля и Ливана, и Соединенные Штаты продолжат поддерживать право Израиля на самооборону против "Хезболлах", ХАМАС и других террористических группировок, за которыми стоит Иран, говорилось в заявлении Байдена.

После убийства лидера "Хезболлах" Китай также призвал конфликтующие стороны к умеренности, заявив, что Пекин отвергает любые "нарушения суверенитета Ливана". Китай призывает все стороны, особенно Израиль, к немедленной деэскалации, чтобы не допустить расширения конфликта, говорится в заявлении министерства иностранных дел КНР.

Военная операция Израиля против "Хезболлах"

Израиль начал проведение "упреждающей военной операции" против движения "Хезболлах", признанного террористической организацией в Германии, США и ряде других стран, во второй половине сентября 2024 года. В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни людей, среди них - женщины и дети.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.