Израиль нанес удары по объектам хуситов в Йемене

Израиль нанес авиаудары по городу Ходейда в Йемене. В ЦАХАЛ заявили, что целями были военные объекты хуситов, и что удары стали возмездием за атаки на еврейское государство. Хуситы обещают "эффективный" ответ.

ВВС Израиля в субботу, 20 июля, нанесли авиаудары по портовому городу Ходейда на западе Йемена, подконтрольному местным повстанцам-хуситам. Израиль бомбит территорию Йемена впервые.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что целями были военные объекты хуситов в районе порта Ходейды, и что удары стали возмездием за "сотни атак, совершенных против Израиля в последние месяцы". "У меня послание к врагам Израиля: не совершайте ошибки. Мы будем защищать себя всеми способами, на всех фронтах. Каждый, кто нанесет нам ущерб, заплатит очень тяжелую цену за свою агрессию", - сказал после бомбардировки премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Представители хуситского режима утверждают, что от ударов Израиля пострадали нефтехранилища и электростанция, а также есть погибшие и раненые среди мирных жителей - их число хуситы не уточнили. Они пообещали "эффективный" ответ на атаку Израиля и подчеркнули, что она не заставит йеменских повстанцев отказаться от их пропалестинской позиции.

В Вашингтоне отреагировали на произошедшее, заявив, что "США не принимали участие в сегодняшних ударах в Йемене", однако "полностью признают и подтверждают право Израиля на самооборону", передает газета The Times of Israel.

Атака дрона на Тель-Авив

В ночь на пятницу, 19 июля, рядом с посольством США в центре Тель-Авива упал беспилотник. При этом один человек погиб, восемь пострадали. Ответственность за этот удар взяли на себя йеменские хуситы. Они заявили, что применили новый дрон, который якобы способен обходить системы ПВО.

В ЦАХАЛ в свою очередь сказали, что силы ПВО не были задействованы из-за человеческой ошибки. По этой же причине не был дан сигнал тревоги. Позднее представитель Армии обороны Израиля заявил, что БПЛА мог быть запущен из Йемена и произведен в Иране. Ранее Вашинтон обвинял Тегеран в том, что он снабжает хуситов, в том числе, ударными беспилотниками.

Удары хуситов по гражданским судам

На фоне войны между Израилем и террористами ХАМАС йеменские хуситы с начала октября 2023 года атакуют коммерческие и военные суда в Красном море - в том числе с помощью ударных беспилотников и ракет.

Так, 16 июля армия США подтвердила, что нападениям подверглись два торговых судна в Красном море. Одно из них, танкер Bentley I, транспортирует растительное масло из России в Китай. До этого в ВМС Великобритании заявляли, что два судна подверглись атаке неподалеку от Ходейды, причем экипаж одного из них сообщал о повреждении корабля.

В марте в результате ракетного удара хуситов по судну True Confidence в Аденском заливе погибли трое моряков, в феврале затонул атакованный сухогруз Rubymar. В январе прошлого года йеменские повтснацы захватили ролкер Galaxy Leader.

Нападения хуситов создают проблемы для международного судоходства и усиливают напряженность в регионе. США и их союзники усилили военное присутствие в регионе и наносили ракетные удары по объектам хуситов.