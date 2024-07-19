По центру Тель-Авива ударил дрон: погиб один человек

Рядом с посольством США в центре Тель-Авива упал беспилотник. Один человек погиб, восемь пострадали. Ответственность за удар взяли на себя йеменские хуситы.

Центр Тель-Авива в ночь на пятницу, 19 июля, атаковал беспилотник. В результате взрыва погиб 50-летний мужчина. Еще восемь местных жителей, по данным израильской службы скорой помощи, пострадали. У четверых из них - осколочные ранения.

Сообщается, что взрыв произошел в нескольких десятках метров от здания посольства США. О своей причастности к атаке заявило движение йеменских хуситов "Ансар Аллах", подчеркнув, что применило новый дрон, который якобы способен обходить системы ПВО.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь сказали, что силы ПВО не были задействованы из-за человеческой ошибки. По этой же причине не был дан сигнал тревоги. Позднее представитель ЦАХАЛ заявил, что БПЛА мог быть запущен из Йемена и произведен в Иране.

Удары хуситов по судам в Красном м Средиземном морях

На фоне войны между Израилем и террористами ХАМАС йеменские хуситы с начала октября 2023 года атакуют коммерческие и военные суда в Красном море - в том числе с помощью ударных беспилотников и ракет.

Так, 16 июля армия США подтвердила, что нападениям подверглись два торговых судна в Красном море. Одно из них, танкер Bentley I, транспортирует растительное масло из России в Китай. До этого Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) заявлял, что два судна подверглись атаке в в том же районе неподалеку от йеменского города Ходейда, причем экипаж одного из них сообщал о повреждении корабля.

В марте в результате ракетного удара хуситов по судну True Confidence в Аденском заливе погибли трое моряков, в феврале затонул атакованный сухогруз Rubymar. В январе прошлого года йеменские повтснацы захватили ролкер Galaxy Leader. Нападения хуситов создают проблемы для международного судоходства и усиливают напряженность в регионе. США и их союзники усилили военное присутствие в регионе и периодически наносят ракетные удары по позициям хуситов.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 38 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.