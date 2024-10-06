WP описала операцию Израиля по взрыву пейджеров "Хезболлах"

"Моссад" готовил взрывы пейджеров в Ливане два года, пишет The Washington Post. По ее данным, Израиль использовал "зловещую особенность" этих устройств.

Операция по массовому взрыву пейджеров у боевиков радикальной группировки "Хезболлах" в Ливане, которую подготовила израильская разведслужба "Моссад", стала "актом шпионского искусства" и одним из самых успешных и изобретательных проникновений в систему противника в новейшей истории. Об этом в субботу, 5 октября, написала американская газета The Washington Post , сославшись на новые подробности, полученные от представителей израильских, арабских и американских служб безопасности, политиков, дипломатов, ливанских официальных лиц и людей, близких к "Хезболлах".

Идея операции возникла у "Моссада" в 2022 году

План возник в штаб-квартире "Моссада" в Тель-Авиве в 2022 году, заявили знакомые с этой темой израильские, ближневосточные и американские официальные лица. Он начал воплощаться за более чем год до атаки, совершенной террористической группировкой ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года на фоне роста угрозы, связанной с вооружением "Хезболлах".

В реализации замысла участвовала группа оперативников и невольных сообщников в нескольких странах, а успешное осуществление подтолкнуло Израиль к убийству лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы, указывает WP.

"Хезболлах" не знал о производстве пейджеров в Израиле

Первоначальное предложение о закупке пейджеров AR924 тайваньского производителя Gold Apollo было получено "Хезболлах" два года назад. Водонепроницаемые пейджеры заряжались с помощью кабеля и могли работать несколько месяцев без подзарядки. Купить их предложила ливанской группировке торговый представитель тайваньской компании на Ближнем Востоке, которой боевики доверяли, отмечает далее издание.

При этом фактическое производство пейджеров было передано на аутсорсинг, и торговый представитель Gold Apollo не знало, что физически устройства были собраны в Израиле под контролем "Моссада", сообщили авторы расследования.

Взрывчатку было невозможно обрнаружить

По словам источников WP, в блоке для аккумулятора пейджеров было тщательно спрятано небольшое количество мощной взрывчатки, которое "Хезболлах" не удалось обнаружить ни разобрав устройства, ни просветив их рентгеном. Кроме того, боевикам было неизвестно, что "Моссад" имел удаленный доступ к данным устройствам. Они были убеждены в отсутствии риска их отслеживания израильскими спецслужбами.

Руководство "Хезболлах" закупило 5 тысяч пейджеров и в феврале 2024 года начало раздавать их членам группировки среднего звена и вспомогательному персоналу.

"Зловещая особенность" пейджеров

Для проведения операции "Моссад" использовал "зловещую особенность" этих устройств - двухэтапную процедуру расшифровки, в ходе которой необходимо одновременно нажать две кнопки, чтобы открыть закодированные сообщения, отмечает далее издание. Такая особенность гарантировала, что большинство пользователей в момент будут держать пейджер двумя руками, тем самым получат ранения обеих рук и не смогут больше сражаться, указал газете один из собеседников.

Большинство избранных должностных лиц Израиля не знали о плане "Моссада" до 12 сентября. В этот день премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху провел встречу с советниками, чтобы обсудить возможные действия против "Хезболлах", и после интенсивных обсуждений одобрил проведение операции, несмотря на риски жесткого ответа со стороны ливанской группировки и поддерживающего ее Ирана.

По данным официальных лиц Израиля, США и стран Ближнего Востока, в результате взрывов пейджеров 17 сентября были убиты и ранены около 3 тысяч боевиков "Хезболлах".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,8 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов в Бейруте были убиты несколько руководителей террористической группировки. 30 сентября Израиль начал "ограниченную" наземную операцию против целей "Хезболлах" на приграничной территории на юге Ливана.