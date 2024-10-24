The Times: Израиль нанесет удар по Ирану позже

Израиль отложил ответный удар по Ирану из-за утечки конфиденциальной военной информации США, сообщает британское издание The Times со ссылкой на военные источники в четверг, 24 октября.

Сверхсекретная информация была опубликована в проиранском Telegram-канале в конце прошлой недели и, по всей видимости, представляла собой оценку США вероятного ответа Израиля. В опубликованном документе упоминались израильские баллистические ракеты Golden Horizon и Rocks, отмечает The Times.

Израиль обеспокоен тем, что утечка может помочь Ирану предсказать атаку. В итоге был разработан альтернативный план, утверждает The Times. "Утечка американских документов задержала атаку из-за необходимости изменить определенные стратегии и компоненты. Возмездие будет, но оно заняло больше времени, чем предполагалось", - сказал источник The Times в разведке.

США расследуют утечку разведданных

О том, что США ведут расследование утечки особо секретных разведданных о планах Израиля по нанесению ответного удара по Ирану, телеканал CNN сообщил 19 октября.

В опубликованных документах подробно описываются меры, которые, как утверждается, осуществлялись в последние дни на нескольких базах ВВС Израиля. В частности, речь идет о транспортировке боеприпасов, якобы предназначенных для нападения на Иран, о проведении масштабных учениях ВВС Израиля с участием разведывательных самолетов и истребителей и использованием ракет класса "воздух-земля", а также о подготовке к атаке на Иран израильских подразделений операторов беспилотников.

Проиранский Telegram-канал утверждает, что опубликованные им документы были составлены американскими спецслужбами: Агентством национальной безопасности и Национальным агентством геопространственной разведки. CNN отмечает, что бумаги содержали маркировку, указывающую на то, что их могут видеть только США и их союзники по разведывательному альянсу "Пять глаз" - Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

Атака Ирана на Израиль

Иран 1 октября нанес второй за год массированный удар по Израилю, выпустив по территории страны около 200 ракет, большинство из которых были перехвачены силами ПВО. Тегеран назвал обстрел ответом на убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы и лидера террористического исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари указал, что Иран, выпустив ракеты, намеревался "убить тысячи" мирных жителей Израиля. Нетаньяху заявил, что Иран совершил "большую ошибку и заплатит за нее".

19 октября, после того как беспилотник, выпущенный из Ливана, атаковал в городе Кейсария частную резиденцию главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, израильский премьер обвинил Тегеран и союзников в попытке убить его самого и его жену. Нетаньяху пригрозил, что Иран и его союзники "заплатят большую цену", если попытаются навредить гражданам Израиля.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.