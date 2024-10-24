  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыИзраиль

The Times: Израиль нанесет удар по Ирану позже

Даниил Сотников
24 октября 2024 г.

Утечка американских документов отложила атаку Израиля на Иран из-за необходимости разработать новый план, пишет The Times.

https://p.dw.com/p/4mBxl
Иранская ракета
Иранская ракетаФото: Hossein Beris/Middle East Images/IMAGO

Израиль отложил ответный удар по Ирану из-за утечки конфиденциальной военной информации США, сообщает британское издание The Times со ссылкой на военные источники в четверг, 24 октября.

Сверхсекретная информация была опубликована в проиранском Telegram-канале в конце прошлой недели и, по всей видимости, представляла собой оценку США вероятного ответа Израиля. В опубликованном документе упоминались израильские баллистические ракеты Golden Horizon и Rocks, отмечает The Times.

Израиль обеспокоен тем, что утечка может помочь Ирану предсказать атаку. В итоге был разработан альтернативный план, утверждает The Times. "Утечка американских документов задержала атаку из-за необходимости изменить определенные стратегии и компоненты. Возмездие будет, но оно заняло больше времени, чем предполагалось", - сказал источник The Times в разведке.

США расследуют утечку разведданных

О том, что США ведут расследование утечки особо секретных разведданных о планах Израиля по нанесению ответного удара по Ирану, телеканал CNN сообщил 19 октября.

В опубликованных документах подробно описываются меры, которые, как утверждается, осуществлялись в последние дни на нескольких базах ВВС Израиля. В частности, речь идет о транспортировке боеприпасов, якобы предназначенных для нападения на Иран, о проведении масштабных учениях ВВС Израиля с участием разведывательных самолетов и истребителей и использованием ракет класса "воздух-земля", а также о подготовке к атаке на Иран израильских подразделений операторов беспилотников.

Проиранский Telegram-канал утверждает, что опубликованные им документы были составлены американскими спецслужбами: Агентством национальной безопасности и Национальным агентством геопространственной разведки. CNN отмечает, что бумаги содержали маркировку, указывающую на то, что их могут видеть только США и их союзники по разведывательному альянсу "Пять глаз" - Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.

Атака Ирана на Израиль

Иран 1 октября нанес второй за год массированный удар по Израилю, выпустив по территории страны около 200 ракет, большинство из которых были перехвачены силами ПВО. Тегеран назвал обстрел ответом на убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы и лидера террористического исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари указал, что Иран, выпустив ракеты, намеревался "убить тысячи" мирных жителей Израиля. Нетаньяху заявил, что Иран совершил "большую ошибку и заплатит за нее".

19 октября, после того как беспилотник, выпущенный из Ливана, атаковал в городе Кейсария частную резиденцию главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху, израильский премьер обвинил Тегеран и союзников в попытке убить его самого и его жену. Нетаньяху пригрозил, что Иран и его союзники "заплатят большую цену", если попытаются навредить гражданам Израиля.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября 2024 года Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Дым на юге Ливана после израильского авиаудара

Ливан в центре конфликта Израиля и "Хезболлах"

Ливан в центре конфликта Израиля и "Хезболлах"

Конфликт между Израилем и "Хезболлах" привел к авиаударам ЦАХАЛ по объектам боевиков в Ливане, что вызвало массовое бегство населения. "Хезболлах" атакует цели на севере Израиля. Фотогалерея DW.
Конфликты24 сентября 2024 г.9 фото
external

"Железный купол" и "Праща Давида": как Израиль справляется с регулярными обстрелами?

"Железный купол" и "Праща Давида": как Израиль справляется с регулярными обстрелами?

У Израиля один из сильнейших в мире комплексов ПВО, состоящий из нескольких уровней. Благодаря нему ЦАХАЛ удается противостоять даже таким масштабным атакам, как в апреле 2024 года. Тогда Иран запустил в сторону Израиля более трехсот беспилотников и ракет, включая баллистические.
Конфликты2 октября 2024 г.02:09 мин.
external

Жизнь возвращается в Сдерот: через четыре месяца после бойни, устроенной ХАМАС

Жизнь возвращается в Сдерот: через четыре месяца после бойни, устроенной ХАМАС

В израильском городе Сдерот недалеко от сектора Газа заработал детский сад. После атаки ХАМАС 7 октября 90 процентов жителей города уехали. Местные власти помогают вернувшимся, но таких пока всего лишь треть от прежнего населения. Специальный корреспондент DW Амьен Эссиф отправился Сдерот, чтобы посмотреть, как город пытается вернуться к прежней жизни.
Конфликты22 февраля 2024 г.02:43 мин.