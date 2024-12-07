США разместили в Европе 80 тысяч солдат для сдерживания РФ

Президент Джо Байден сообщил, что 80 тысяч солдат переброшено в страны НАТО в Европе для успокоения союзников. Он также сказал, что войска США останутся на Ближнем Востоке и в странах Африки.

В Европу переброшено около 80 тысяч американских солдат для противостояния России, сообщил Конгрессу президент США Джо Байден. "Около 80 тысяч военнослужащих вооруженных сил Соединенных Штатов направлены в страны Организации Североатлантического договора в Европе в том числе для того, чтобы успокоить наших союзников", - говорится в послании президента Конгрессу, обнародованном на сайте Белого дома в пятницу, 6 декабря.

Байден отметил, что он направлял вооруженные силы США для участия в зарубежных операциях "в соответствии с конституционными и установленными законом полномочиями в качестве главнокомандующего и главы исполнительной власти".

По словам президента, представители его администрации и он сам "регулярно общаются с руководством Конгресса, соответствующими комитетами Конгресса и другими членами Конгресса по поводу этих развертываний, и будет делать это и впредь".

Войска США на Ближнем Востоке и в Азии

Байден также сообщил Конгрессу, что американские войска остаются в ближневосточном регионе и в странах Африки для борьбы с террористическими угрозами. "Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с партнерами по всему миру, уделяя особое внимание зонам ответственности Центрального и Африканского командования Соединенных Штатов", - говорится в послании президента.

В документе отмечается, что с 7 октября 2001 года американские военные проводят антитеррористические боевые операции, в том числе против "Аль-Каиды", а с августа 2014 года эти операции включали в себя нанесение ударов по джихадистской группировке "Исламское государство" (ИГ) в зонах ответственности Центрального, Европейского, Африканского, Южного и Индо-Тихоокеанского командования США.

Касательно Сирии Байден сообщил, что присутствие вооруженных сил США в Сирии объясняется необходимостью проведения операций для противодействия сохраняющимся террористическим угрозам.